风 雨

日前，上海证券交易所作出决定，*ST吉恩、*ST昆机两只股票终止上市； 而深市*ST烯碳也触发了终止上市的规定，退市几成定局。

可以预见，沪深两市今年和今后还会有更多的上市公司加速退市。

上证所方面表态：上市公司退市实施机制已经逐步实现了“常态化、法治化、市场化”；今后上证所将严格认真履行一线监管职责，主动承担退市主体责任，严格执行退市制度，坚持依法依规对触及退市条件的公司“有一家退一家”。就是说：基于证监会“退市新政”，今后上市公司只要触发退市条件，就要按“规矩”办，没有什么讨价还价余地了。

“有人说，退市最受伤的是散户。也许是这样，大股东圈钱完后，散户最后成了买单人，这是不公平的，但是建立退市制度，前提是必须建立完善公司营销失策的法律追诉和健全赔偿制度，要不谁都可以来股市圈一下就跑，达不到真正惩罚违法乱纪者或者不作为者的责任。不能一退了之，对因造假等违法退市的，要追究赔偿责任。”高智说。“退市难”是A股市场的痼疾之一，这其中有很多原因。但大量财务状况严重不良，或长期亏损，或已是“僵尸企业”的上市公司“赖”在A股市场上，从而滋生出许多大股东限售期满套现，通过售卖壳资源获利；通过寻求政府补贴、年报做手脚、调节利润等案例，造成市场机制的严重扭曲。因为信息不对称等原因，中小投资者的利益在这期间其实更容易受到损害。

“对退市新政我是举双手赞成，长期以来，A股市场存在‘上市难退市更难’的窘境。数据表明，整个A 股市场自1990年成立以来，总计只有不到100家公司退市。而截至目前，A股上市公司已经超过3500家。这与欧美等成熟资本市场6%至8%的年均退市率相比，我国资本市场退市率太低了，对‘烂’公司的容忍度实在太仁慈。”郁教授道。按新的退市规则，今后交易所对上市公司的退市标准将更“宽泛”，路径将更“便捷”。这对投资者、尤其是中小投资者来说是一个好消息。同时也是一个提醒，今后买股票，中小投资者还是要业绩为王，不能盲目跟风炒题材炒概念。

今日行情预测：十字星或收涨

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。