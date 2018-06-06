记者 曹西京

晨报讯6月5日，安永-帕特侬发布的《2018中国教育行业洞见》报告指出，在中国政府全面提高教育质量和促进教育公平的政策环境下，素质教育、职业教育和科技驱动的支持服务将成为未来中国教育板块发展的潜力赛道，持续受到资本关注。

安永-帕特侬通过家长问卷和访谈发现，中国家庭愿意将20%的税后可支配收入用于单个孩子的教育，远高于周边国家，而富裕家庭的父母可能在孩子二十年的求学路上花费近四十万美元。调研发现，中国有一千万家庭有实力为孩子选择中高端民办教育，但目前在此类中小幼学校就读的孩子只略高于一百万，远低于发达国家的渗透率，该板块将持续发展。

安永华中区财务交易咨询主管合伙人袁皈泰介绍，人口结构变化、不断提升的支付力和中产阶级日益升级的消费观念是中国教育行业蓬勃发展的主要动因。2017年中国教育板块吸引了近130亿美元的投资，较前一年增长近一倍。其中，K12中小幼学校最吸金，吸引投资约55亿美元； 课后辅导和科技驱动的教育服务企业紧随其后。而得益于出国升学和提升就业力的需求，语言培训机构增长最快，吸引投资额同比跃升417%至12亿美元。

据悉，2017年中国出国留学人数达到61万，青少年和成人英语培训行业快速增长，传统线下英语培训机构正在通过开设线上课程抵御线上企业的冲击。

安永财务交易咨询合伙人李思文表示：“过去二十年，以应试提分为目的的课后辅导机构快速增长。但随着民办教育促进法及配套措施落地和高考改革，专注提升学生综合素养的相关课程和机构、致力于促进教育公平、提高教育质量的教育科技企业将迎来巨大机遇。”