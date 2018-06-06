股东大会召开，股东寥寥-乐视网董秘：没有放弃乐视网

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，乐视网召开临时股东大会，主题是审议乐视网、TCL等11家公司对乐视网控股子公司乐融致新的增资议案。或是对公司前景不乐观，或是已经精疲力竭，此次股东大会仅有很少股东赶去现场。

在大会上，针对乐视网是否存在退市风险的问题，乐视网董秘赵凯强调：“我们并不存在放弃乐视网，只管乐视致新的情况。”

在现场交流环节，有股东提问，看到目前公司相关的进展都是围绕乐融（即乐视电视业务主体乐融致新），那么乐视网本身这一块有没有新的进展？该股东称，“我一直留意公司公告，对着乐视网这块总是感觉没有希望，再三强调有退市可能。”

乐视网董秘赵凯回应称，公司多次通过公告的方式提醒相关退市风险等等，是公司现任管理层按照相关的规则，在触发到一定风险程度的时候，希望积极主动地向投资者来进行公告提醒。第一这是个常规动作，第二也是希望大家尤其是资本市场中小股民，不能够通过其他方式非常通畅了解公司情况，能够以公司公告为准，能够认清公司具体情况，和我们一起分析判断公司触发的问题。

“其实公司现任管理层也充分认识到了问题，我们也一直在积极努力做相关动作，大家看到公告只向乐融致新融资，就认为放弃了乐视网，事实不是这样的，公司在解决困难时有一些轻重缓急的安排，当前乐融致新在融资上更具有操作性，有助于公司整体。公司肯定会一如既往地努力地维护所有的业务。”赵凯说。

5月18日，乐视网发布董事会议决议公告，乐融致新电子科技（天津）有限公司（原名新乐视智家，简称“乐融致新”）将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元，对乐融致新增资的11家公司包括TCL、京东、苏宁等。目前，包括弘毅等在内的三家公司并未签署最终协议。

乐融致新是乐视网体系内较为优质的资产，主要业务曾经是乐视超级电视，孙宏斌入股乐视后，主营业务变更为运营智慧家庭互联网。在乐视网资金链危机全面爆发后，乐融致新也遭受波及。

乐视网年报显示，2017年乐融致新营收41亿元，净利润亏损则达到57亿元。此次增资完成后，乐视网对乐融致新的持股比例将从40.31%降至33.46%，但仍为乐融致新第一大股东。

由于新股东的加入、股权的稀释，乐视网有失去乐融致新控股权的风险，乐融致新存在出表的风险。

首先，乐视控股持有的乐融致新18.38%股权处于冻结状态，且部分或全部将进入司法拍卖程序。其次，乐视网持有的乐融致新34.94%（本次增资前）股份已被质押。若这部分股份被金融机构处置，乐视网也存在失去乐融致新控股权的风险。