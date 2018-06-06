晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市维持窄幅震荡，创业板则一马当先，低开高走。盘中部分科技股和医药股涨幅居前；午后多头一路拉升，不给空头一点机会，最后沪市重新站上3100点整数关，收报3114.21点，涨幅0.74%；创业板则是大涨2.54%，收报1746.11点。行业板块几乎全线上扬。近几天大肆吸筹的机构又占了先机。

芯片产业驶上快车道

近期，包括互联网巨头、家电巨头、风险投资在内的各路资本纷纷加大了对国内芯片产业的投资力度。同时，国家集成电路产业投资基金第二期正在募集过程中，规模保底将达1500亿元。在国家基金、产业资本、风险投资加持下，国内芯片产业新一轮投资周期开启。

运营商抢手机电视市场

借助世界杯年，三大运营商试图借机对手机电视做更深入的布局，这缘于电视等大视频向手机移动端（小视频）“迁移”的需求剧增。从一线城市来看，得益于移动网络的提速升级和终端的普及与发展，移动视频已经成为娱乐消费的主要方式之一，尤其是人们对球赛和追剧的需求，使得“口袋电视”的便携性、移动性、交互性特点日益显现。

海外资金在布局A股

近日市场震荡拉锯，交投也不活跃，虽然有部分权重股及前期强势股时不时拉动一下手里的股票进行护盘，但市场量能告诉大家，投资者参与度有限，然而海外资金却一直在布局A股，你们害怕持有筹码，人家不怕。5月以来，外资机构共调研100家A股上市公司，调研次数超过今年前4个月之和，调研公司基本以中小创为主，主要涉及电子、信息服务、机械设备等行业，然而中小创在近期走势中不断突破下限，板块指数长时间处于背离状态，昨日创业板终于启动，很多个股涨幅超过5%，近期悄悄吸筹的机构笑不动。数据显示：QFII持仓市值屡创历史新高即是明证，这次QFII又是大获全胜。

技术上，昨日多头绝地反击，使得均线指标一下子变得漂亮许多，KDJ、MACD等指标都呈现强势状态，继续看多后市。