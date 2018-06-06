“万物可租”时代要来了？-租赁经济正在崛起，背后需信用支撑

晨报记者 姜欣愉

如何只花1000块，过上月入3万的生活水平？一个字：租！

在“万物可租”的时代，从6块钱租一套衣服、13块钱租一台手机、到20块钱租一台无人机……不管是高频使用的日常用品，还是价值颇高的数码奢侈品，如今都能通过租赁获得其使用权。

这样一种“及时行乐”，甚至成为不少90后年轻人追求潮流和品质生活的新方式。

在这种新方式的背后，是大众消费需求升级和租赁经济的崛起，更是我们迈向信用时代的一个信号，以及信用等于财富的理念升级。

从衣服到数码，万物可租

90后上海白领小石是名摄影爱好者，只要一放假，她就会租个镜头，背着单反去旅游，在她看来，相机的标配镜头早已无法满足她外出摄影的需要。“有的是拍全景，有的是拍人物，但好镜头太贵，平时又用不到，也就旅游的时候出去用用。”小石说。

对她而言，通过网上租赁，就成了一件既省钱又方便的事情。以一台售价6000元的索尼黑卡5数码相机举例，在支付宝芝麻信用的信用生活里，租一天的价格仅为69元，如果你信用分数够高，就能全额免押金，而租来的相机则会在租期开始日前一天送达到你手中，长租的话还能免一部分运费。

除了价格昂贵的数码产品，服装也成了很多女性钟爱的租赁商品。同样是在支付宝芝麻信用平台上，一条米白色长裙的租金只要6.6元/天，下单后，消费者最快于24小时之内便能收到货，而到手的衣服则被内外两层包裹得严严实实，即便想要更换，商家也会很快将快递叫到你面前，而且包邮。

在传统租赁时代，似乎只有高价的东西才适合被租，而在当下新租赁时代，一件衣服、一本书、一个儿童玩具，都成为被租借的对象。有调研数据显示，目前租赁消费者最偏爱的是高价值产品，其次是户外场景产品，第三受欢迎的则是生活类产品，这种趋势变化，不难看出是消费者需求多元化的体现。

“多元化意味着商品用了一段时间就不想用了。买下来再想换，就有较大的转换成本，而租的话，随时可以退，随时可以换新的东西。”上海立信会计金融学院副院长、副教授刘晓明博士说。

另一方面，“万物可租”也反映出年轻消费群体对购买力和生活方式的新理念。调研数据表明，那些热衷于“租租租”的人群画像大多为95后、高学历、未婚无房，他们虽然收入并不太高，但普遍愿意在生活品质上进行投资，愿意尝试新鲜事物，也重视个人信用。

租赁经济的崛起

如果你想在支付宝的芝麻信用平台上租一套衣服，可以搜索到好几个相关租赁平台。“消费品租赁这一细分市场的兴起，是消费者和商家共同推进的结果，原来消费者以为没法租的，现在商家发觉都可以做。”刘晓明博士说道。

当“买不如租”的观念被越来越多人所接受后，租赁企业如雨后春笋般发芽发展，租赁经济慢慢崛起。

“探物”就是芝麻信用上的一个科技数码租赁平台，目前包括游戏机、无人机、VR智能穿戴等高价数码产品等，都一并能租到。在COO周晓东看来，做租赁平台关键是在重风控、重供应链和重服务。

“一开始想要做数码租赁这一块，我们做过实地市场调研，线下的传统租赁需要全款押金，流程不透明，消费者对于商户是不信任的，商户对用户做减免押金也不放心。”周晓东这样表示。

第三方征信机构的出现，则让租赁这件事变得亲民起来。目前，探物已和芝麻信用达成合作，能让信用优质的用户通过“免押金”的形式，用低成本享受到高价产品。

对租赁平台来说，押金是一个“痛并快乐着”的东西。事实上，免押金可以降低用户参与门槛，同时如何挖掘除押金之外的盈利模式，也成了不少租赁平台的头等大事。

以“女神派”等租衣类平台为例，消费者在租衣前需要办理会员卡，有包月，也有无限换会员卡。据其官网显示，当前普通会员每月花费258元，即可在会员期内一次性租上4件品牌服装，如若办理价格更高的卡，衣服的挑选余地和更换次数就会更多。

像“探物”这样的数码产品租赁平台，主要盈利模式是租金。“一开始就没想过通过押金来盈利，未来押金迟早是要被消灭掉的。”周晓东说。在制定商品租金方面，“探物”也有一套自己的定价模型，同时，他们还会参考该样商品的市场热点程度和需求情况。

小石每次带着租来的“贵重物品”出游都十分小心，“就怕弄坏，因为赔偿很麻烦。”对此，目前“探物”已经推出保险服务，消费者可在租赁时一并购买，一般为商品售价的1%，一旦发生意外，最多可免赔70%，某种意义上，对租借物品的小心和仔细，也成为信用方式的一部分。

商业模式上，租赁企业也在寻求更多突破。以“探物”为例，它们在上游端直接和品牌方进行合作采购，下游端则将残值商品运至二手终端市场。据了解，“探物”会根据商品的不同种类进行定期淘汰，像是短租类产品就在一年左右。

距信用时代还差一个FICO

实际上，无论是年轻人的生活新方式，还是租赁经济的崛起，背后都离不开芝麻信用这样第三方征信机构的支持。某种程度上，这就是一种制度信用，在当前这样一个大规模陌生人社会，制度信用则是不可缺少的，越是“万物可租”，越是证明我们向信用时代又迈进了一步，而这，仅仅只是一个开始。

“信用可能是会让租赁经济发展遇到不小的障碍，但它不应该成为租赁经济的障碍。”复旦大学社会学教授于海说道。

在大洋彼岸的美国，有一套较为成熟的FICO个人信用评价方法。它在建模之后，会根据每个消费者的信用、品德及支付能力等指标，分档次进行计分，最后按照不同指标分别进行加权，最后算出每个人的对应总得分，FICO信用分就如同每个人身上的标签，如今已被美国社会广泛接受。

然而，中国目前还并没有形成一个类似FICO这样有统一标准和规范的个人征信体系。早在2015年，人民银行同意芝麻信用等8家机构进行个人征信业务准备，之后，中国互联网金融协会联合它们，共同组建了一家市场化个人征信机构。

刘晓明博士对此认为，这样少数企业参与的形式，容易变成你有你的标准，我有我的标准，没有形成国家层面的推动，没有标准化的东西就很难被推广，而构建标准化个人征信体系最难突破的壁垒，就是数据共享和跨行业的数据整合。

“未来线上征信数据是主流，但还是有线下的实际信用表现。目前只有比较零散的机构会做线上审核，线下专人实地考察，线下费时费力，成本高，难度大。”刘晓明说。

信用评级固然是相对客观，不过每个人的信用本身其实是主观的。尽管我们在迈向信用时代还有很长一段路要走，中国的租赁经济也还在萌芽阶段，但在于海教授看来，都会慢慢变好起来的。

“征信体系最终的结果，还是让人知道不可心存侥幸，因为现在做的所有事情都会有电子痕迹，大多数人到最后养成一个习惯后再犯规，就比较难受了。”