608上海苏宁全业态“同框”出镜-从宝丽嘉之夜看苏宁造极上海

任 则



6月8日，上海苏宁宝丽嘉之夜将在北外滩启幕。苏宁置业与钓鱼台美高梅携手打造的上海苏宁宝丽嘉酒店，自今年年初营业以来，便时常高调刷屏魔都潮人朋友圈，成为都市精英汇聚分享生活美学灵感的首选场所。其独特的艺术装饰设计风格还吸引来路易威登（Louis Vuitton）、希思黎（Sisley）、玛莎拉蒂（Maserati）等众多国际知名品牌前来举办秀场活动，而在这期间，苏宁宝丽嘉也疯狂扫获了“新开业最佳奢华魅力酒店奖”、“年度最佳酒店管理集团”、“上海奢华酒店新秀奖”等各项大奖，在高端酒店品牌云集的上海外滩，显露出自己独特耀眼的锋芒，成为沪上热门“打卡”新地点。同样可以称为沪上热门的，是苏宁的大开发速度，苏宁开店太快了！

十倍加速下的苏宁

智慧零售沪上版图

新年伊始，苏宁就以全国超百店同开的速度，展现出极速大开发的姿态。在战略重镇，上海地区，苏宁将开设300家各种业态的门店。这个目标，是苏宁连锁时期上海开店数量峰值的10倍，也是目前上海苏宁已有店面数量的接近3倍。

其中苏宁小店比重很大，将达200家。其它业态门店包括了云店、直营店、苏鲜生、精选店、母婴店、红孩子乐园、苏宁易购生活广场、苏宁体育店、苏宁影城、苏宁汽车超市、无人店、苏宁极物店等多种类型店，从几家到十几家不等。值得关注的是，目前苏宁各种类型的店都已经有了“原型店”。比如苏鲜生、苏宁小店、无人店等都已成熟运营。

就在宝丽嘉之夜的6月8日，苏宁全上海地区也同步掀起了感恩大促，被定义为上海苏宁的造极标杆日，将以第二件半价的力度回馈申城市民。与往年不同的是，随着苏宁小店、苏宁零售云、苏宁红孩子店等业态的完善，苏宁今年首次开展全业态联合营销，实现会员、活动、渠道和服务的全部打通，彼此融合“同框”营销，推出了“千款潮品、万款爆品”的主打概念，并承诺上午买、下午到的服务时效，以及30天包退、365天包换的家电服务标准。

随着苏宁渠道和业态的完善，苏宁的智慧零售服务已经覆盖吃穿住行等生活的方方面面，以往的大促，苏宁在门店业态上基本以电器店为主，但是今年608大促节点上，形成了“电器店为坚固基石、新业态全面开花、全业态联动营销”的态势。

目前苏宁在上海市场除了线上苏宁易购外，已经有苏宁广场、苏宁云店、苏宁易购直营店、苏宁小店、苏宁零售云、苏宁红孩子店等多种业态，并且正在筹备苏宁极物、苏鲜生等业态布局。

从创新到颠覆的轮回

迅速迭代沉淀的底蕴

苏宁在上海的发展里，有这么几件津津乐道的事，譬如2002年第一家综合电器店四川北路店的开业，代表着苏宁沪上连锁步伐的开始，彼时遭遇强硬的“地头蛇”，以良好的购物环境崭新亮相的苏宁以价格杀手锏做敲门砖，迅速站稳脚跟。2005年，苏宁中山公园旗舰店开业，以数字生活梦想家定义的3C+旗舰店，成为电器商超的集大成者，也成为国内外同行参观学习的示范店。苏宁声名鹊起，并由此掀起大店快车道。2012年，苏宁门店互联网化，成为最早拥抱和使用互联网技术的连锁企业，成为转型代表。再到后来，苏宁云店1.0、2.0，情景化生活馆、智能专区、多业态体验区不断迭代创新，实体店在O2O潮流下，成为稀缺性资源。2017年底，苏宁宣布了大开发战略，智慧零售新业态布局成为2018年主旋律。一夜之间，苏宁小店开始遍地生花，甚至一天五店同开。市民对于苏宁有了完全颠覆性的认知。其实，颠覆苏宁的，正是苏宁自己。正如宝丽嘉之夜带来的极致体验，又一次颠覆了市民对苏宁的认知。

消费升级下的品质生活

同心多圆的苏宁产业群

艺术的装潢、时尚的设施、现代智慧科技的融入，使得苏宁宝丽嘉酒店自年初开业以来就收获了各大品牌、名流的青睐。奥运冠军选择在这里举行婚礼，记录人生中又一个幸福时刻； 路易威登在这里编织出跨越巴黎上海的时空梦境； 百达翡丽、希思黎、蔻驰等也将这里作为分享灵感，汇聚交流的佳选之所。

上海苏宁宝丽嘉酒店的面世，也极大程度上进一步丰满了苏宁的“同心多圆”产业形象。在大众零售业拥有丰富经营积累的苏宁，入局综合性商业地产业务早已多年。从苏宁广场到一系列高端酒店及度假设施的开幕与成功运营，伴随着消费升级带来的更多机会，苏宁正在将触角步步衍生至中国高端消费领域，从更多方面为人们带来独特、时尚并独具品味与审美享受的综合性消费体验。

宝丽嘉酒店，像一颗明珠般，霎时间，照亮了苏宁的产业集群，置业、零售、文创、金融、体育、物流、科技、投资，一个完整生态链构建了对品质生活的无限畅享。