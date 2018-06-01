白宫公布美朝领导人新加坡会晤时间-12日上午9时，特朗普与金正恩开谈

郑昊宁（新华社专特稿）

美国白宫发言人萨拉·桑德斯4日说，美朝领导人新加坡会晤暂定12日上午9时开始，双方多个工作组的前期磋商进展“积极”。

桑德斯同时重申，美国对朝“极限施压”政策没有改变。

或在香格里拉酒店会晤

桑德斯在例行记者会上说，美国总统唐纳德·特朗普与朝鲜最高领导人金正恩的“首场会晤”(first meeting)暂时定于新加坡时间12日上午9时（北京时间上午9时）开始。

她说，白宫先遣工作组正在新加坡作后勤准备，将在那里“待命”、直到会晤开始。

桑德斯没有提及会晤具体地点。新加坡政府4日公告，香格里拉酒店周边地区10日至14日划为“特别活动区”。多家媒体推断，会晤可能在这家酒店举行。

不清楚桑德斯说的是特朗普与金正恩12日9时开始当天“首场会晤”，还是指当天是两国领导人“首次会晤”。

多家媒体推测，特朗普和金正恩可能在6月12日会晤以后再次见面，讨论无核化等议题。

前期磋商“进展积极”

一名记者向桑德斯提问，新加坡会晤可能就无核化达成的共识是“一步到位”还是“分阶段实现”，桑德斯含糊回答：她不会预测还没发生的会晤，也不能介入外交对话。

尽管如此，桑德斯说，美朝前期磋商“进展积极。我们期待新加坡会晤”。

桑德斯说，美国驻菲律宾大使、前驻韩国大使金成率领的美方工作组与朝方继续在板门店磋商，“进展显著”。

美朝工作组5月27日和30日在板门店朝方一侧“统一阁”两次磋商。韩联社报道，特朗普6月1日会见金英哲后，美朝工作组加快步伐，6月2日至4日连续三天磋商。

韩联社推断，板门店磋商缩小了美朝关于无核化路线图和时间表的分歧。

减轻施压，国内阻力不小

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京4日接受奥地利广播公司采访说，朝鲜弃核不应是“单行道”，美方必须对朝“回报”。

只是，就减轻对朝施压，美国国内阻力不小。

美国国会参议院民主党领袖查克·舒默和多名民主党“大佬”4日向特朗普发出公开信，要求总统不要与朝鲜达成允许后者保留“核武器”的协议，否则将设法维持或加重对朝制裁。

路透社报道，解除对朝制裁需由国会表决通过。参议院100个席位中，特朗普所属共和党占51席，达不到大多数法案表决通过所需要的60票。特朗普若想解除对朝制裁，需要民主党人支持。