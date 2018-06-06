美第一夫人：“失踪”24天后现身-接受肾脏手术后,梅拉尼娅首次出席白宫活动

晨报记者 徐惠芬 综合报道

“失踪了”24天的美国第一夫人梅拉尼娅终于现身！当地时间4日晚，梅拉尼娅出席了在白宫举行的金星家庭活动。不过，对于即将于本周五在加拿大魁北克举行的G7峰会及12日将于新加坡举行的“特金会”，梅拉尼娅都不会陪同特朗普一同前往。

梅拉尼娅看上去气色不错

当地时间4日晚，失踪了近一个月的梅拉尼娅在白宫金星家庭活动现场现身。这也是她接受肾脏手术后，首次在公共场合露面。

当晚的活动是向军人家庭致敬的一场活动，所谓“金星家庭”指的是那些在战争中失去亲人的家庭。去年，白宫也举行了一场类似的活动。

4日晚上，梅拉尼娅一身黑色无袖裙装，踩着6英寸（约15厘米）高的黑高跟鞋，和丈夫特朗普一同步入活动大厅。

这场活动不对媒体开放。不过，据参加现场活动的出席者介绍，梅拉尼娅看上去气色不错，光彩照人。

从活动开始到结束，梅拉尼娅一直都在现场，差不多待了一个小时。不过，她没有发言，只是和来宾聊了会天。

在当晚发表的声明中，梅拉尼娅称，“很荣幸”欢迎这些军人家庭到白宫。她还通过“推特”上传了三张活动照。

不会陪特朗普前往新加坡

由于已经快一个月没在公共场合露面，所以4日晚梅拉尼娅的现身，吸引了全美媒体的关注。

梅拉尼娅上一次公开亮相是在5月10日，那一天，她同丈夫特朗普一起欢迎从朝鲜返回的3名美国人。5月14日，白宫宣布梅拉尼娅因肾脏疾病入院手术治疗，并于住院5天后出院。但自此之后，梅拉尼娅一直没有现身，惹得猜测四起。一些人猜测，可能梅拉尼娅身体情况不太好，另有人猜测，可能总统夫妇婚姻出了状况。

尤其上周五，特朗普一家到戴维营，其中包括特朗普女儿伊万卡和女婿库什纳，儿子小唐纳德·特朗普还有女儿蒂凡尼·特朗普，但没有梅拉尼娅的身影，第一夫人“失踪”的报道更是满天飞。

虽然出席了4日晚的活动，但显然梅拉尼娅还没有出远门的打算。据梅拉尼娅发言人介绍，梅拉尼娅将不会陪同特朗普参加即将于本周五在加拿大魁北克举行的G7峰会，也不会陪同前往将于12日在新加坡举行的“特金会”。

去年7月，梅拉尼娅曾陪同特朗普前往意大利参加G7峰会，那也是她首次陪同特朗普出国访问，吸引了诸多媒体的目光。