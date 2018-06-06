星巴克“功臣”：下一站竞选总统？-美咖啡连锁巨头董事会执行主席准备月底退休

杜 鹃（新华社专特稿）

美国咖啡连锁巨头星巴克公司4日宣布，董事会执行主席霍华德·舒尔茨准备月底退休。外界猜想，他可能以民主党人身份投入2020年总统选举。

舒尔茨现年64岁，一手把星巴克从西雅图连锁咖啡店打造成世界知名品牌，曾流露竞选公职意愿。

退休后，想服务于国家

舒尔茨在写给员工的一封信中说，就退休生活，“我将考虑多种可能性，从公益到公共职务，但要知道今后该做什么，还有一长段路要走”。

多年来一直有人猜测舒尔茨有意竞选美国总统。他4日告诉《纽约时报》 记者：“有一段时间了，我深切关注我们的国家，涉及国内逐渐增大的分歧和我们的国际地位。”

2016年总统选举期间，舒尔茨支持民主党候选人希拉里·克林顿。唐纳德·特朗普就任后，他经常公开批评这名共和党籍总统。

当被问及是否有意竞选总统时，舒尔茨回答：“我想服务于国家，不意味着必须经由竞选公职的方式。”

舒尔茨1982年加入星巴克，当时分管企业的运营和销售，协助这家地方企业向全美乃至全世界扩张。

舒尔茨2000年卸任星巴克首席执行官。由于企业业绩不佳，他在2008年金融危机时回归，引领领星巴克重返正轨。去年4月，舒尔茨转任董事会执行主席。

正值星巴克声誉受损之际

星巴克公司4日在一份声明中说，舒尔茨本月底退休，获得董事会名誉主席头衔。声明没有提及他的从政打算。

声明说，舒尔茨打算写书，内容涉及星巴克的社会影响力以及重新界定股票上市企业的作用与责任。

舒尔茨在写给员工的信中表达类似看法：“星巴克改变了许多人喝咖啡的方式，的确如此，但我们同样在全球范围内改变了社区生活方式。”

只是，舒尔茨离开之时，正值星巴克声誉受损之际。

4月，两名非洲裔美国男子进入宾夕法尼亚州费城一家星巴克咖啡店等候朋友，其间想借用洗手间，遭店员拒绝，理由是他们没有在店内消费。争执之下，咖啡店经理报警。警察抵达后以非法闯入为由将两人逮捕，稍后释放。

争执双方最终和解，但两名非洲裔年轻人在星巴克无故遭逮捕视频在美国社交媒体广泛传播，引发反种族歧视示威，一些消费者呼吁抵制星巴克。

5月29日，星巴克全美8000多家门店停业半日，让大约17.5万名员工接受反种族歧视培训。

舒尔茨接受美国有线电视新闻网采访时说：“我们明白，4小时培训不能消除美国的种族不平等……但我们必须开始这种讨论。”