称如不阻止伊朗在中东扩张势力，欧洲可能面临新一波难民潮-推销反伊朗立场，以总理访德戳痛点

杜 鹃（新华社专特稿）

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡4日提醒德国，如果不阻止伊朗在中东扩张势力，欧洲可能面临新一波难民潮。

内塔尼亚胡当天开始访问欧洲，重点任务是劝说德国、法国和英国对伊朗采取强硬态度、放弃挽救伊朗核问题全面协议。

内塔尼亚胡4日与默克尔会晤，随后在德国首都柏林一场联合记者会上宣称，伊朗想壮大什叶派阿拉伯民兵，寻求改变逊尼派阿拉伯人追随的教派，“这将煽动宗教战争，后果是更多人沦为难民，大家知道他们会去哪里”。

这番话意指中东难民潮涌入欧洲，成为德国社会一大“痛点”。

2015年以来，上百万难民进入德国，其中叙利亚人最多。难民潮加剧德国社会内部矛盾，拉低默克尔所领导执政联盟的民意支持率，把反移民的极右翼民粹主义政党德国选择党首次送入议会。

作为伊核协议的坚定反对者，内塔尼亚胡提醒德方，没有美国参与，伊核协议注定失败。美国政府5月退出伊核协议，内塔尼亚胡视之为“个人胜利”。以方认定，这份协议让伊朗摆脱国际制裁，获得大笔资金，用于扩大对中东其他国家的军事介入，继而威胁以色列安全。

作为协议签署方之一，德国正努力挽救这份协议。

默克尔4日在联合记者会上说，德国和以色列“都认为，伊朗永远不应该拥有核武器”，但两国就如何达成目标有不同看法。

她坚持伊核协议是阻止伊朗发展核武器的最好办法，提及应该增加补充条款，涉及伊朗导弹项目和伊朗干预黎巴嫩、叙利亚、伊拉克和也门局势。“我们相信，这可以经由艰难谈判达成。”

内塔尼亚胡承认：“我们（以德）有分歧，但大家可以看到，那不涉及目标，只涉及方法。”