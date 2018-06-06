深度融入长三角一体化 青浦区按下“快进键”

晨报记者 何雅君

年内完成1条省市对接道路，新开工4条；与长三角多地联动治水，打造“一湖两廊”；签订环淀山湖地区旅游联盟，推动文化休闲和旅游资源的联动开发……

作为上海唯一与苏浙两省交界的区域，如何才能更好地融入长三角一体化发展，青浦区进行了诸多考虑。昨天，青浦区召开新闻发布会，公布《关于青浦区深度融入长三角一体化发展的若干意见》，介绍了该区在省市道路对接建设、水环境治理、旅游资源开发等方面的工作打算。

道路

“完成1条，新开4条”

被称为上海西大门的青浦区，西接江苏省吴江市、昆山市，南与浙江省嘉善县相邻，与苏浙地区的往来十分密切。但由于地方道路连通性较差，人们出行更多依赖于高等级道路。

随着区域一体化经济的发展，省界对接显得越来越重要。据青浦区建管委主任陆章一介绍，“十二五”期间，该区就已启动了与江苏、浙江周边的省市对接道路的研究，梳理了一批对接道路清单，并列入区“十三五”交通规划。2018年，青浦区对省市对接道路进行了进一步的梳理，根据需求导向，确立了省市对接道路“完成1条，新开4条”的年度目标。

年内即将竣工通车的盈淀路以石浦港为界，河的东侧属上海市青浦区，西侧属江苏省昆山市。当前，盈淀路与昆山新乐路正在进行对接，建设过程中采取两地协同、各自审批、共建共管的方式，为省市对接道路建设开创新途径。盈淀路改建工程也将成为今年首个实现结构贯通的长三角一体化打通“省界断头路”项目。

今年，青浦区对接江苏省昆山市的外青松公路、胜利路、复兴路，对接苏州市吴江区的东航路也将开工。与此同时，青浦区将继续加强同毗邻苏浙地区交通部门的沟通，为“十二五”期间已经梳理出的21条对接道路数据库做好储备、研究工作，等到条件成熟就建设一批，尽快确定后续道路建设项目及建设计划。

目前，青浦区与苏浙两省对接的高速公路和普通国道骨干网络布局已总体稳定。在此基础上，青浦区将通过打通“乡村小道”，进一步实现与苏浙两省的无缝对接。

治水

联手打造“一湖两廊”

长三角地区是中国水资源最丰沛的地区之一，而青浦区的水面率为全上海最高。从水利上讲，青浦属于太湖流域的阳澄淀泖洼地。同时，青浦又是水源保护区，供应着上海西南5区670万人的用水。虽然青浦和苏州一样，已经是全国水生态文明城市，但对标全球卓越城市的水环境质量，还有一定差距。

青浦区水务局局长程光宇表示，长三角联动治水，首先要在青浦发力，重点是打造“一湖两廊”。“一湖”即淀山湖，位于昆山、吴江和青浦交界处，未来将加快环湖60公里岸线贯通工作。目前，江苏境内的淀山湖岸线已基本贯通，青浦境内的33公里岸线还有18个点位（包括2处省界断点）尚未打通，已制定方案，正在推进中。

“两廊”即太浦河、吴淞江两条生态走廊。太浦河是上海的重要水源之一，但由于上游部分工业企业尚存，前几年多次发生过水污染事件。接下来，在联动治污过程中，青浦将对194家二级水源保护区内工业企业全部清拆；吴江、嘉善也将严控两岸50米（生态红线管控区）内直排污染源，共同打造清水走廊。

吴淞江作为太湖的重要泄洪通道，目前行洪能力不足、生态效益不够。对此，沿江各地区将联手、协同推进河道疏拓、航道整治、堤防达标、生态廊道等建设，总投资约450亿元。青浦段疏拓工程有望年底率先开工，建成后将打造100公顷生态廊道，为联动发展提供空间。同时，各地将联合推进太浦河后续工程，包括两岸敞开口门控制、增设杭嘉湖北排泵站、河道疏浚、堤防达标加固等，提升防洪排涝能力。

旅游

四地签订旅游联盟

拥有淀山湖大片水域的青浦区，和江苏昆山、吴江、浙江嘉善同属于环淀山湖地区。据青浦区旅游局局长薛锋介绍，今年5月底，青浦已经联合昆山、吴江、嘉善的旅游部门，共同签订四地旅游联盟，推动一体化旅游规划，将于今年下半年正式成立长三角湖区旅游联盟。

今后，青浦将联合昆山、吴江、嘉善共同保护江南水乡历史文化和自然风貌，推动近淀山湖地区古镇群、环太湖古镇群文化休闲和旅游资源的联动开发，合力创建国内首个跨省域的淀山湖国家级旅游度假区，打造世界级水乡古镇文化休闲区和生态旅游度假区。在探索全面贯通环淀山湖岸线过程中，打造一体化环湖生态景观廊道和慢行交通系统，推动建设休闲、运动、旅游、食宿、会议等公共服务配套设施。加快区域旅游资源整合，拓展旅游新业态，共建一批旅游产品，提高长三角旅游整体实力和竞争力； 加强区域旅游交通协作，营造良好的区域旅游交通环境，争取形成省际旅游专线客运网络等。