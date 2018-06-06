衡复风貌区又一批老建筑修缮，修道院公寓、夏衍故居、草婴书房拟明年春节前向市民开放-可阅读的建筑等你感悟海派文脉

晨报首席记者 李芹

建筑是可阅读的，街区是可漫步的。如果要给上海的44个历史风貌区列个榜单，相信衡复历史风貌区一定会位列三甲。因为这里既是上海保护规模最大的历史风貌区，总面积7.66平方公里，也拥有各种风格、各种时期的历史建筑，有着“万国建筑博览会”的美誉。

近日，4.3平方公里衡复历史风貌区所在的徐汇区启动了区域内一批历史建筑的修缮：修道院公寓、夏衍故居、草婴书房，根据修缮完成的时间不同，预计在今年年底或者明年春节前向市民开放。曾经，触摸不到的建筑可以真正地走进去。

夏衍故居：家人口述、资料调研还原风貌

乌鲁木齐南路178号，夏衍故居，上海市文物保护单位。

由于正在施工，故居位于乌鲁木齐南路的大门暂时被封闭，通过一侧的安亭路曲折进入后，展现在面前的是错落有致的三栋建筑。夏衍故居正是位于建筑群最南面的2号楼，这处老宅建造于1932年，为3层砖木结构。深棕色的装饰木架、简洁几何装饰的腰线元素都体现了建筑的英式建筑风格，入口尖券门洞、绿色釉面漏窗、高耸的烟囱则是西班牙风格元素。

1949年8月至1955年5月间，夏衍曾居住在此。作为中国著名文学、电影、戏剧作家，文艺评论家，翻译家，社会活动家，也是中国左翼电影运动的开拓者、组织者和领导者之一，1994年，他向中国现代文学馆捐赠第一批藏书2800册，10月被国务院授予“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号。这里，见证了夏衍在上海生活、工作与创作的重要轨迹。

据承担修缮的上海徐房建筑实业公司相关负责人介绍，本次修缮以夏衍居住时期的历史风貌作为最重要的参照依据，根据夏衍家人的口述信息及同类型历史建筑的调研，力求恢复夏衍居住时期的外立面建筑风貌及室内空间的历史风貌。而在故居的南侧，一块约1000多平方米的草地将在修缮完成后铺就而成，给市民提供一个休憩放松的地方。

和夏衍故居毗邻的1号楼曾经是徐汇区政协礼堂，在将场地腾退之后，此处的修缮也在进行之中，考虑到衡复风貌区内成规模的公共文化空间比较少，这里会打造成一处公共文化空间，服务于周边区域。

草婴书房：终圆一代译坛大师心愿

建筑群西侧建筑的底楼则是我国著名翻译家草婴先生曾经的住所，这位一人翻译了托尔斯泰全部小说的翻译家一生挚爱就是书。

“找一块墓地，并不是草婴所喜欢的，与留一座墓碑相比，将他的文学精神流传下来更重要。”2015年，在草婴弥留之际，妻子盛天民就知道草婴的最大心愿是能建一间“草婴书房”，这里不仅可以存放草婴毕生收藏的书籍，把它们开放给读者借阅，还希望可以能成为人们交流思想和学术的沙龙。

如今，草婴的心愿得以实现。

徐汇区文化局相关负责人告诉记者，草婴书房的打造会充分尊重其家人的意见，力求将其生前工作、生活的场景鲜活地展示给公众，当然在书房中，最少不了的是他的作品。

草婴书房面前的一处200多平方米的临时建筑，将在拆除后统统铺上草坪。未来，这里不仅是可以和译坛大师实现思想交流的地方，也将和夏衍故居南侧的大草坪一起，为整个环境的颜值提升加分。

“夏衍故居与草婴书房是静态展示，当中的礼堂则作为动态展示，这里可以进行一些文化产品、文化剧目的首发，也可以举办一些小型的文化展示会。”上述负责人向记者表示，通过这一静一动的打造，可以让市民拥有更丰富的体验与感受。对方同时透露，知名音乐家谭盾有在上海设立上海国际电影音乐研究中心的想法，徐汇区对此将十分支持。

事实上，以乌鲁木齐南路178号为中心的辐射半径内历史文化气息浓厚，乌鲁木齐南路180号为“民国江西五上将”之一刘峙的旧居。不仅如此，乌鲁木齐南路上还有朱敏堂住宅、马超俊旧居等等，区域内建筑风格多样，英国式、西班牙式等几乎都可以找到。因此，徐汇区将通过178号名人坊的修缮与活化，将其打造成为乌鲁木齐南路一带的重要文化新地标。加上此前巴金、张乐平、柯灵等名人故居已经对公众开放，衡复风貌区内的名人故居开放将形成规模效应。

修道院公寓： 将成衡复展示馆

复兴西路62号，修道院公寓。既是上海市文物保护单位，也是上海市第一批优秀历史建筑。

记者到达时，53岁的瓦工冯顺祥正在用锯条仔细打磨建筑外立面的柱子。因为风吹日晒之下，柱子的纹路多少都有点风化，只有通过清洗和打磨，才能让柱子恢复往昔风采。

修道院公寓有着浓浓的西班牙式建筑风格，由南北两楼组成，即由一幢二层和一幢三层的建筑组成。二幢建筑之间以底层外廊连接，这是因为西班牙面对地中海，受季风影响多雨，且夏日炎热，所以这种建筑布局在排水和抗风性以及空气对流上有明显优势。

因此，工人们在整个建筑外部的铁花格栅的修复中花了很大的力气。通过手工操作，将锈迹一点点清除干净后，再重新刷上了防锈漆。虽然铜质的把手和铰链已经用了近90年，但是良好的材料品质与精湛的制作工艺，使这些铜质的把手和铰链在经过处理和润滑后，使用起来十分顺手。

二楼房间内的壁炉和罗马柱如今的装饰功能大于实用功能，所以，工人们将其用毛毡细心地包裹起来，等到建筑整体修缮完成之后再作局部提升。要说此次修缮中的最大亮点，莫过于屋顶上16个烟柱的恢复。“我们查证资料发现，这些烟柱是此类建筑一个很明显的特征。”徐房建筑的相关负责人说，和传统印象中方方的烟柱不同，西班牙风格的烟柱像两个帽子加一个圆柱体，整个样子带着一点萌。为了做出这样风格的烟柱，木工师傅先用木材打造出了模具，然后泥工师傅将调配好的水泥制造成模，最后再用黄水泥在表面进行覆盖，体现出“做旧”的感觉。

徐汇区相关负责人介绍，修道院公寓在修缮更新后，将成为衡复历史风貌区展示馆，为徐汇阐释海派文化提供展示空间和文化研究资源。