外滩历史建筑预约参观屡遭“放鸽子”-市旅游局：市民如无法前去，需提前半天取消预约，累计两次爽约，将会被记入黑名单

晨报记者 李晓明

外滩沿线的万国建筑博览群是上海一道亮丽风景，但多年来不少建筑只能从外边欣赏。本周起，外滩源1号、和平饭店、中国银行大楼等7座经典历史建筑对公众开放，市民可以通过网上预约免费参观，一时间反应火爆，预约爆满。

不过，由于开放受到时间、人数、区域等诸多限制，在前两天的参观体验中也出现了一些状况。对此，黄浦区旅游局表示，开放参观历史建筑是一件新生事物，流程尚需要进一步磨合，同时开放是常态化举措，暂时预约不上的市民不要心急。

限时限人，预约不容易

上周六，黄浦区旅游局发布消息：即日起位于外滩沿线的外滩源1号、和平饭店、中国银行大楼、浦发银行大楼、上海市档案馆外滩馆、上海电信博物馆和上海市外滩历史纪念馆等7座经典历史建筑将对公众开放，市民可以网上预约免费参观并获得导览服务。

消息一出，预约火爆，由于人数太多，网络一度瘫痪。记者昨日登录报名通道查看，目前7座历史建筑6月份的预约已经全部约满，一票难求。记者还发现，这7栋建筑并非是全天候开放，而是对时间和人数有严格限制，加大了预约成功的难度。比如和平饭店的开放时间是每周一到周五12:00-12:20，每天预约名额只有10人，参观时间只有20分钟； 上海浦东发展银行只有每周一10:00-10:20接受预约，每次人数是10人；中国银行每周一、二、四12:30-13:15接受预约，每次人数20人。

对此，黄浦区旅游局副局长王莉表示，开放历史建筑是响应“建筑可阅读、街区可漫步”的上海城市愿景，展现黄浦区乃至整个上海的历史和文化，让游客走进上海、读懂上海。至于限时限人，主要是出于多方综合考量。“首先这些开放的历史建筑并非是旅游景点，而是饭店、银行等经营企业，太多的游客进入会影响到企业的正常经营秩序，而且游客的体验也不好； 另外就是负责接待的讲解人员都是企业的职工、党员志愿者，他们都是抽出了自己的空余时间，提供的志愿服务，所以在时间上也会受到限制。”

提供免费导览服务

实际上，此次开放的7座历史建筑，市民无需预约也可进入。那么，通过预约进入参观，与自由进入有何区别，能看到哪些特别景观？

昨天中午，记者来到此次预约最受欢迎的和平饭店，预约市民可以参观酒店大堂区域，位于大堂中央的八角亭是饭店的标志性元素之一。然后是酒店的东走廊区域，这里是《听风者》《摇啊摇，摇到外婆桥》等著名影视剧的取景地。最后登上窄窄的楼梯，来到“和平博物馆”，小小的空间里珍藏了不少珍贵的实物、书籍、材料，讲述了酒店和外滩的历史。“和平博物馆”馆长沈纬琴负责向参观市民提供讲解导览服务。她表示，酒店大堂区域和“博物馆”此前一直免费向公众开放，不过如果需要导览服务的话，住店客人是免费的，外来客人则是100元/位。现在，对预约市民均提供免费导览服务。

在中国银行大楼，预约市民除了参观大堂区域外，还能进入到位于大楼底下的中国银行行史博物馆参观。工作人员告诉记者，这个博物馆里陈列了中国银行一百多年以来的历史。平时只对团队预约开放，不接受散客预约。现在预约成功的市民都可进入参观，银行志愿者还会提供讲解服务。

“与普通参观最大的区别就是，预约参观能享受到导览服务，有专门的讲解人员为你讲述，这个参观体验是不一样的。”王莉说，有讲解人员带队，市民参观体验会更好，能了解到更多的历史和文化，而不是走马观花随便看看。

另外，由于这些建筑多为办公场所或经营场所，因此，游览是限定时间、限定场次和限定区域的，如果有志愿者带队的话更能保障游览秩序。参观过程中，志愿者会带领市民按指定线路参观，部分区域禁止照相和摄影，也请听从现场志愿者的指引。在此基础上，未来旅游局和相关单位会设计出更加优化的游览线路。

未来会开放更多建筑

有游客表示，历史建筑开放是好事，但预约名额太少，何时能够放宽名额？

对此，王莉表示，此次开放的7座历史建筑只是第一批开放名单，而且开放是常态化的，暂时没有预约上的游客不必心急，可以等之后的预约。

同时，为了降低预约的不确定性，市旅游局将在未来每月的最后一周，陆续开放下月的预约通道。

王莉介绍，在推出第一批走进外滩建筑的基础上，黄浦区旅游局和外滩街道接下来还将逐步增加建筑开放的数量。

[有些细节尚待完善]

参观时找不到大门？

本周一、周二是7座历史建筑对外开放的前两天，现场也出现了不少状况。首先是预约成功的市民跑来，却找不到大门。

和平饭店在南京东路有两个大门，由于没有明确提示，市民兴冲冲跑来，却不知道在哪个大门集合，只能询问保安人员。中国银行大楼同样如此，在南京东路和中山东一路分别有一个大门，也出现市民找不到门的情况。

另外，预约市民基本都是散客，一个个分散而来，不像旅游团那样有组织性，来到现场后也不知道找谁对接，如何开始参观，比较混乱。

对此，黄浦区旅游局表示，会就前期情况进行总结，进一步细化措施。除了及时通知预约成功的市民外，还会提前一天发送相关提醒短信，准确告知时间、地点，什么时候到什么点集合，并和企业就接待流程进一步细化，包括发放统一的志愿者服装等，让市民能够更加方便地找到对接人员。

每天都有人“放鸽子”

名额有限，预约火爆。然而让旅游局和开放单位感到无奈的是，好不容易预约上了，但还有市民临时“放鸽子”，不打招呼就不来了。

本周一，有10个市民成功预约参观和平饭店，但有5人没到现场。中国银行20个预约名额，也有7人“放鸽子”。昨天中午12:45，此时距离中国银行的开放时间已经过去了15分钟，但预约的市民只来了12人。“有一个人临时发来消息，取消了预约。还有7人没到。”在银行大堂负责接待的工作人员一脸无奈，他向记者出示了手里的参观名单，上面有每一个预约者的姓名、手机和身份证号，每来一人都会进行核实。“每天我们都会把名单反馈给旅游局，包括没有来的。”

对于爽约的行为，王莉认为，这是一种资源浪费，对其他没有预约成功的市民而言很不公平。对此，市旅游局也推出了相关制约措施，如果累计两次爽约，将会被系统记入黑名单，日后将不能预约参观。她提醒，市民预约成功后如因特殊情况不能进行参观的，一定要记得提前半天前往线上平台取消预约。