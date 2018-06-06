宜德苑小区开车出门需警察“通路”

■主因是小区一楼商户有占路、噪音扰民现象，经街道、居委多次整治已好转

■记者走访后发现小区竣工图显示一楼商场用地为小区停车场及小区健身中心

晨报记者 李东华

位于徐汇区古宜路99号的宜德苑小区，近几年来车辆出行经常受阻，深受建材加工声音骚扰，居民生活质量直线下降。居民为此在大半年时间里就向相关部门进行了多达100余次投诉，出警成常态。

所有投诉事件的核心起因是因为小区一层花卉市场及建材市场的存在。记者在调查过程中意外发现，两个商场所占用位置，建筑竣工图上显示为小区健身中心及停车场，近4500平方米的小区公共场所可能被非法占用了近9年。

［居民遭遇］车子出门一度靠“打”

宜德苑小区位于徐汇光启城商圈旁边，紧邻古宜路与宜山路，小区分成了两大区域，其一为4幢高层围成的住宅区，其二为3层商场（科拉胜）。两个区域之间留有一条宽约8米有内部道路联接古宜路，此内部道路也是小区所有车辆的唯一出口。

3月初一个周末，小区居民许先生驾车准备外出，没想车子刚刚开出地下车库，就发现路口已全被堵死。许先生说：“这段路面本来是挺宽的，但是当时已被商场变成了收费的停车场，两边的道路都停满了车，只留下不足3米可以通过，还有一辆面包车当时是在卸货。”许先生与对方司机沟通，希望对方先退出去让车辆出去，但对方却表示“我付了停车费的，等卸完货吧”。

许先生见与对方沟通不顺，于是叫来了负责该处收费管理的保安，但保安却只是提醒卸货司机动作快点。气不过的许先生开始与保安发生争执，甚至发生了肢体接触。其他业主与保安也相继加入，争执升级。最后有人报了110，警察到场后才最终让道路重新畅通。

小区居民丁先生介绍，类似许先生这样最后报警才将车子开出小区的情况时有发生，甚至有时警察刚刚走开，路又被堵死。面对车子出不了小区的情况，小区居民基至自嘲地表述，车子出门一度靠“打”。

电锯声敲击声常年不断

何阿姨住在小区某号的三楼，今年家里小孩高考，平时小孩在书房看书时，家里人都是轻声轻脚。但外部的吵闹声却无法控制，何阿姨说：“我们的楼下就是个建材市场，里面卖板材的，做铝合金的，什么的都有，经常性地，他们会进行一些临时加工，电锯，电钻的声音吵得不得了。小孩经常要戴着耳机学习。”

另一居民李奶奶介绍，上个月，女儿与其丈夫出差，将不足一岁的外孙女交给二老带几天，没想外孙女过来后几乎没能睡个安稳午觉。李奶奶说：“大家可以想像一下，如果你们家里楼上楼下有人一直在装修是什么情况，我们这里住在低层的，几乎天天过着这样的日子。”

居民们反映，除了装修加工声音，还经常能听到搬运建材的响声，虽然声音不是很大，但却是不定时的，有时候是一大早，甚至晚上十点后都会有，常年不断。

居民大半年投诉100余次

在古宜路99号，宜德苑小区的正门，右边玻璃墙上挂着一块“平安小区”的牌子。大门位置虽然也有一名保安站岗，但对于进出的人员根本从不过问。

宜德苑小区2005年建成投入使用，潘先生是当时首批入住的业主之一。据潘先生回忆，小区刚刚建成的时候整体环境很好，虽然当时商场区也开始投入使用，但住宅区的底下一层只有沿街的商铺可以营业，而一层的其它部位都是关闭着，没人使用。从2009年之后，一层开始变成商场，平安小区开始变成投诉大户。

据不完全统计，仅从去年9月份至今，小区的居民因车辆出行、安全隐患等原因先后已向相关职能部门及12345市民热线进行了超过100次的投诉，虽然每次相关部门都有回应，但绝大多数问题都没能得到根本性解决。

［记者探访］



市场内安全通道上锁

近日，记者来到位于古宜路99号的宜德苑小区，小区在古宜路沿街有20多间铺面，但有3家铺面已被人为打通，变成通道，通过通道可以进入小区的一层区域，分别是花卉市场及宜政贵建材市场，两个市场以小区大门为界，内部分别分割成了30多个独立铺面。

在住宅区域与科拉胜商场之间的内部道路，记者看到，路面的停车情况已有所改变，经街道及各部门多次整治，业主的车辆目前基本上能顺利进出。

在古宜路101号至102号的花卉市场内，有30多间店铺，以花店及宝石铺为主，还有部分铺面空着。记者注意到，在消防栓旁就是一间花店，花店的货架紧挨着消防栓，消防栓上还堆放着一些杂物。花卉市场的中间通道留有一扇玻璃门，门上贴有“安全紧急通道”字样，但门上却锁着一把防盗锁，锁头都已生锈。

在小区大门的右侧，是宜政贵建材市场，标识为古宜路99弄12号，沿街有两间铺面已被打通变成通道，沿路原来的人行道被人为改成了斜坡，路边的铁护栏也被拆除。

篮球架放在二层斗室内

由于特殊的设计，宜德苑小区的绿化及活动空间在二层，在采访中记者发现，二层的小区公共区域内，许多铁护栏都已生锈断裂。小区有超过400户居民，但小区居民健身活动场所，却在一间不足20平方米的室内，篮球架竟然也是架在了不足10平方米的室内。

曾经获取业界大奖的小区，健身中心竟然需放到室内？二楼以上就是居民往宅，一楼能开设建材市场？由于商场的存在对居民的影响日益严重，有心居民也开始与商场里一些商户进行交流，发现许多店家都没有办理营业执照，居民们怀疑许多商家是在非法经营。

营业执照是隔壁商场的

两商场内的商铺是否真的是违法经营？相关的营业执照是否齐全？带着疑问，记者先后对花卉市场及宜政贵建材市场进行核实。花卉市场一位姓陈的管理负责人则表示，商场有营业执照，而且表示消防也有合格证。但其向记者提供的却是宜山路436号的科拉胜商场营业执照。在宜政贵建材市场这边，市场管理办公室大门紧闭，而各商户也均表示：想办办不下来。

营业执照为何想办而办不下来？采访中有商户提醒记者称，有可能问题出在目前商场位置的产证及用地性质上。那两市场的用地性质到底为何？记者随后查询得知，宜德苑小区开发商为上海天杰房地产开发有限公司，但目前该公司已注销。

经多方努力，记者最终从正规渠道获得了开发商当初保存下来了该小区的全套竣工图图纸，盖章单位为五洋建设集团股份有限公司，时间为2004年11月20日。根据竣工图其中的首层平面图上显示，目前的花卉市场位置为48个停车位，宜政贵建材市场位置则标注为：小区健身中心。

市建委一位工作人员向记者介绍，工程竣工图不同于施工图纸，国家规定在工程竣工之后施工单位必须提交竣工图，制作的要求有法律规定，里面的信息均真实可靠。该工作人员表示，从宜德苑小区的竣工图上可以看出，图纸是合格正规的，停车场可视为开发商的资产，优先为业主使用，而小区健身中心则是小区的配套设施性质，属于全小区业主所有。

［权威回应］

对扰民等已进行多次整改

其他情况相关部门正在查

居民潘先生表示，大家一直以来心里有怀疑，也向相关部门求证，但因开发商注销，所以无法核实。“原来我们小区并不是没有公共活动中心，只是怎么就全变成商场？我怀疑我们业主的权益被非法侵占了，而且长达9年之久，希望相关部门能出面来调查清楚，还小区居民一个合法的居住环境。”

一个是停车场，一个是小区健身活动中心。为何能变身成市场？背后的所有权人又是谁？相关的手续是否合法？带着疑问，记者相继联系了多个职能部门。根据居民向12345市民热线投诉，徐汇区网络中心今年1月19日给予的回复内容显示：宜政贵建材市房屋产权人为田林街道，并交于一家公司经营管理，出租开设市场，共有商户35家，租期至2019年9月。

古宜居委会书记向记者介绍，小区的特殊情况确实引起了居民的不少投诉，居委会以及街道的相关部门也很重视，特别是对于车辆通行及扰民的情况进行了多次整改，目前情况良好。但对于两个市场的所有权问题，居委会书记表示并不清楚，需询问街道相关部门查证，随后记者也向田林街道相关部门求证，对方表示需时间查证，但至截稿时，记者并没收到相关回复。

徐汇消防部门给予记者的回复是，宜政贵建材市场从未提出过正式申请，没有消防检收合格证。而花卉市场在今年4月，在对其进行处罚后已按相关流程获批消防验收资格。

徐汇区市场监督管理局的工作人员则表示，市场及商户均需办理相关的经营许可证及营业执照方可营业，目前已接到相关居民的投诉举报，职能部门正在调查。