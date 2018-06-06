妈咪小屋建不了？试试移动哺乳车-占地小可随处安放　市总工会积极鼓励使用

晨报记者 谢克伟

单位场地有限，女职工中又有很多“背奶妈妈”，这可如何是好？上海市公共卫生临床中心女职工通过“头脑风暴”，酝酿出一平方米左右的爱心妈咪微型移动哺乳车，目前试验成功的两辆中的一辆已经在该中心试用。

该中心工青妇办公室主任曹蓓蕾表示，试用受到很多“背奶妈妈”的喜欢，已经有卫生系统的多家医疗机构来取经。市总工会相关负责人希望全市更多企事业单位能使用。

用房紧张催生该发明

曹蓓蕾告诉记者，位于金山的市公共卫生临床中心一共有近千名职工，其中700多位女职工，目前有近30位女职工正在哺乳期，有很多妈妈需要在上班的间隙挤奶带回去给孩子喂奶（称之为“背奶妈妈”），但中心只有一家25平方米的爱心妈咪小屋。“整个中心有15栋建筑，职工从一栋楼走到另一栋楼最多需要花15分钟以上，而哺乳期女职工每天只有一小时的挤奶时间，一小时要挤奶两次，时间根本不够用。”

近30位妈妈合用一家爱心妈咪小屋还有一个原因，就是该中心已经没有多余的房间再用来建爱心妈咪小屋了，如果要建爱心妈咪小屋，就需要每栋楼都建一家，这个要求显然是不现实的。曹蓓蕾说，医院的楼宇和房间都用在医疗和病房上了，很多科室病人都等着入院检查、治疗，用作医疗都很“紧绑绑”，哪里还有多余空间用作女职工哺乳？出现这种情况后，去年她组织女职工“头脑风暴”，随后就推出了爱心妈咪微型移动哺乳车。

主要由两部分组成

爱心妈咪微型移动哺乳车主要由两部分组成，一辆装着轮子可以移动的小车，车上放着带有抽屉的箱子，箱子分两层，放置冰箱、消毒柜、吸奶器等用品。而且小车还藏着可以撑起的架子，在架子上摆上布帘，到时候一拉，妈妈进小屋挤奶就可以确保隐私了。

爱心妈咪微型移动哺乳车还有一个好处是可以随处放置，可以放在休息室，也可以放在餐厅、大堂边上、更衣室等，只要有电源的多余空间都可以利用。

市总工会相关负责人表示，这个点子很好，争取在市公共卫生临床中心使用成熟后在全市推广，当然，不是强求企事业单位使用，而是积极鼓励那些受场地、条件限制的单位更多使用。

据悉，上海工会“爱心妈咪小屋”项目自2013年启动以来，经过5年的发展，现已向体制外企业拓展，目前全市有“爱心妈咪小屋”2500余家。今年市总又评出124家五星级、205家四星级、302家三星级小屋，全市总共有星级小屋2000余家。为了促进小屋健康发展，5年来各级工会累计投入资金1000余万元，并通过社会化运作筹措4000余万元资金、物资等用于小屋建设和开展活动。