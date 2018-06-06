今天芒种到 降水渐增多-高考首日舒适，8-9日有雨略湿闷

记者 徐妍斐

晨报讯 明天即将开启一年一度的高考。昨天，上海中心气象台发布了高考天气预报：高考期间本市气温平稳，湿度较高，体感略闷，空气质量以良为主。今天起将进入“芒种”节气，申城在槽后西北气流控制下，为多云的天气，最高温度28℃，应该是舒爽的一天。

在为期三天的高考期间，7日阴到多云，22℃-28℃；8日阴到多云有短时阵雨，22℃-27℃；9日阴到多云有短时阵雨，午后到夜里阴有阵雨或雷雨，23℃-28℃。三天风向风力均为东南风3-4级。

气象部门提醒，高考首日体感舒适，8-9日湿度较大，体感略闷，考生们可适当准备些清凉物品。考前考中饮食合理宜清淡，作息规律不开夜车，心态外松内紧，张弛有度。每场考试出行前务必检查好物件，建议提早出门。8-9日有降水，建议考生和家长做好考试出行安排，注意交通安全。

今天开始进入“芒种”节气。“芒种”节气正是人们常说的“三夏”大忙季节。“芒种”节气上海常年平均气温为23.9℃，市区徐家汇站平均降水量为83.3毫米。同上一个节气“小满”相比，气温略升，降水增加。而“芒种”节气的降水增多也与上海在6月中下旬进入梅雨季节有关。

多数情况下，“芒种”节气时上海已经入夏，但还未进入盛夏，不会频繁出现35℃以上高温天气，最高气温通常在33℃上下。上海有正式气象记录的145年间，约有五分之一的年份在“芒种”节气中出现1至2天35℃高温天气，极端最高气温38.0℃。

另外，已经被中央气象台认定的今年第4号台风，昨天15时位于距离海南省文昌市东南方向约110公里的地方，对上海没有直接影响。