岳 强

“北方收割，南方种。”节气芒种是农耕生活里最忙的时节，也是一年中时风变化最快、最剧烈的一段苦日子，今天芒种，在上海生活的人要开始天天带伞出门了。

明代文人陈三谟在其《岁序总考全集》一书中写道：“芒种五月节。芒草，端也；种，稼种也；言有芒之谷，此时皆可稼种，故谓之芒种。”稼，是收成；种，为栽种。芒种节气就是麦子收割稻谷栽种的节气。而芒种的芒既指谷物草木等物象之芒，又喻指光明能量的质象之芒。

芒种初候螳螂生。螳螂，草虫，又名天马、斧虫。因其飞捷如马，前二足如斧而得名。螳螂是很有意思的昆虫，仲夏初生，仲冬消亡，以捕食昆虫为生，雄螳螂在交配后即被雌螳螂吃掉。螳螂的整个生命轮回中，遵循大自然剧本，反复演绎着阴阳的消长、融合与生灭，所以，明末清初武术家王郎，观螳螂生态而悟出象形取意招式阴狠的“螳螂拳”。

芒种二候鵙始鸣。鵙就是百劳鸟，又称博劳鸟，不论是伯劳、百劳还是博劳，看得出它开始叫的时候，一定是农民最辛苦的时候到了，这起名字也是一门学问。南宋文人严粲认为：“五月伯劳始鸣，应一阴之气，至七月犹鸣，则三阴之候，寒将至，故七月闻阒之鸣，先时感事也。”由此看得出，古人以阴阳、五行、干支作为表述自然变化的归类方法在当时来看是非常先进而且容易普及的一套科普体系。当我们开始采用现代术语来描述世界的时候，反而对传统的话语系统陌生而难解，这也是教育断层的一个大问题。

芒种三候反舌无声。自古以来，文人间对反舌的解释就有分歧，最早的解释是以百舌鸟能反其舌故名，后来有文人注疏认为蛙属之舌尖向内故名。其中，陈三谟的观点更合物候之象：“百舌鸟能反复其舌，变易其声，随百鸟之鸣而效之，故谓百舌。春二三月间鸣，至五月无声。感阳中而发，感一阴而无声，亦候鸟也。凡物皆禀阴阳之气而成质，其阴类者宜阴时，阳类者宜阳时，得时则兴，背时则废，盖鵙始鸣为得时，反舌无声为背时矣。”

在天道人事中，我将“育”作为芒种节气的表意字，取其在《礼·中庸》中“发育万物”之意。韩愈《师说》中认为，老师的责任在“传道、授业、解惑”，但其目的还是“发育万物”。节气物候教会我们懂得“上合自然”才能生存；世俗伦常里“下合规矩”才能生活。这“上合自然，下合规矩”就是我们的芒种之道吧。

种庄稼误一季，会造成一年的灾荒；人的教育若耽误了，那就是一辈子、一代人的事，岂能马虎？