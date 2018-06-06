“生逢1978，我的故事”征集文案

​

2018，你在上海。

1978，你在何处？

无论你是在上海呱呱落地茁壮成长，还是之后来到这里学习工作生活安家，生逢1978，都使得你有机会亲历、见证、参与上海这座城市日新月异的变化。

也许你正在老去的父母曾为这座光荣的城市奉献过最好的芳华，也许你与爱人的小家正在城市的某处落地生根，也许你不断长大的下一代将与你共同见证一座卓越全球城市的诞生。

国家改革开放40年来的宏大叙事中，应该有你的精彩故事，因为这些故事，无论是小是大、是平淡是巨澜，都曾与这个伟大的时代同频共振。纪念改革开放40周年，由上海市委网信办和上海发布、解放日报上观新闻、文汇报“文汇”客户端、新民晚报“新民”客户端、澎湃新闻、界面新闻、看看新闻、阿基米德、东方网、新闻晨报“周到上海”客户端、上海日报SHINE、腾讯大申网、哔哩哔哩、喜马拉雅FM等共同发起的“生逢1978，我的故事”征集活动今天正式启动。

6月30日前，请用1500字以内的文字写下你的故事，与你的联系方式、新老照片和身份证件扫描件一起，发送到征集邮箱mystory1978@163.com。你的故事，将有机会发表，被更多人见证。

我们将选取其中四十个故事，邀请著名艺术家、播音员和记者一起，将其制作成互联网音视频，让这些感人、励志、拨动心弦的故事，永远地成为这座城市记忆中的一部分！

来，写下你的故事，做“生逢1978”的主角！