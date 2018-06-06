何季麟院士：总书记在院士大会上的讲话说到了我们心坎里

新闻频道 来源：央视网 2018年06月05日 09:48A-A+

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央视网消息（记者 高宇婷）5月28日，中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会在北京人民大会堂隆重开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表了重要讲话。

中国工程院院士何季麟表示，听取了习总书记在两院院士大会上的重要讲话，广大院士确实深受教育、备受鼓舞。

“总书记讲到加快科技评价管理制度的改革，针对当前科技届面临的科技评价体系乱象丛生，‘帽子’工程、专家科研人员疲于应对非科研工作的各种负担等问题，做了深入的阐述，提出了加快改革的明确要求。”何季麟说：“我们从事科研，包括我所带的学生，我所接触的许多从事科学技术研究的同事们，对这些问题普遍深有感触。”

他解释，有些同志为了争取更多资金或者荣誉称号，做一些影响自己科研工作的活动。这样的现象，占用了致力于科学研究工作的同志们很多精力，影响了科研工作。

“我作为一名工程科技领域的院士、研究工作者，深感总书记的讲话，说到我们心坎里了。要从论文、专利、资金数量等评价标准的束缚中解放出来，把全部精力致力于能充分发挥出高效、服务社会的工程技术研究开发工作中去，让用户和市场评价来研究成果，多出对产业、社会有价值的科研成果。”何季麟说。

他表示，中国工程院是我国工程科技方向的学术荣誉性组织，在工程科技的创新进步发展中，发挥着科技人才领军性质的作用，同时也承担了国家高端科技智库的重大责任。在创新驱动发展中，发挥引领作用，为实现现代化而奋斗，是工程院的天命，是每位院士的神圣使命，责任重大，使命光荣。

“我一辈子与科学技术结缘，几十年与冶金专业、材料制备技术相伴，虽已步入晚年，还应该矢志不渝、不忘初心、牢记使命，在培养人才，参与发挥科技致富作用的活动中继续发挥余热，勇于实现科技创新事业中的担当和责任，力争多做贡献。”何季麟说。