新华社比什凯克６月５日电 专访：上合组织引领发展 吉中合作稳步前行——访吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫

新华社记者关建武

吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫在来华出席上海合作组织成员国元首理事会会议前夕接受中国媒体采访时表示，上海合作组织成立１７年来走出了一条宽广而光明的道路，已成为各个国家和民族间相互尊重和相互信任的典范，为和平、和谐与进步打造了坚实基础。

热恩别科夫说，上合组织成员国恪守互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，在安全、经贸、人文等领域进行全方位合作，在国际和地区问题上发挥着积极的建设性作用，上合组织为成员国经济合作和共同发展创造了最为有利的条件。

他表示：“我们相信，只有通过提高上合组织整体经济实力，增加就业机会，增进普通民众福祉，我们才能攻克前进道路上的所有困难和挑战。”

他说，在即将召开的上合组织青岛峰会上，各国元首将共同制定新的合作规划，为促进新时代上合组织成员国共同发展开辟更美好前景。

关于吉中关系，热恩别科夫表示，吉中关系稳步发展，处于两国关系的历史最高水平。他热切期待同习近平主席的会晤并愿为深化两国经贸、投资、交通和人文等领域的合作作出一切努力。

他说，中国是吉尔吉斯斯坦最重要的贸易和投资伙伴之一，两国在交通、贸易、旅游、能源和采矿等领域的合作潜力巨大。“我们准备采取积极措施，提升两国贸易额，不断优化贸易结构，促进吉农产品对华出口。”

热恩别科夫建议，积极利用两国资本市场，鼓励金融和商业机构共同参与建立双边金融合作机制。他说，投资是经济增长的主要来源之一，所以，为投资者创造良好条件是我们的首要任务。

他表示，吉中还在双边和多边层面开展有效合作，维护地区安全与稳定。两国将继续在安全、人文、教育等领域开展合作。

“再过几天，我将首次对中国进行国事访问。考虑到两国的战略伙伴关系，我们自然也期待在各领域取得相应成果，”热恩别科夫说，“我们高度重视两国间的互信关系，愿加强政治对话，深化经贸、投资、交通和人文领域的合作。期待此访能推动两国各领域务实合作实现新突破。”

热恩别科夫对中国的发展成就予以高度评价。他说：“我们高度评价中国在过去几十年间取得的辉煌成就，中国已经成为全球经济发展的火车头。中国领导人的英明领导与正确决策为中国经济的高速增长、人民生活的切实改善提供了有力保障。”

在他看来，中国是世界最大的金融中心之一，通过亚洲基础设施投资银行和丝路基金等平台，中国有能力大规模投资开发“一带一路”沿线各国的大型基础设施项目。“我相信，亚投行不仅将促进亚洲基础设施建设，使之成为亚洲发展的推动力，同时也有助于提升融资效率及各国对地区发展的贡献。”

关于“一带一路”建设，热恩别科夫说，吉方支持中国提出的“一带一路”倡议，同时也完全赞成中国提出的构建人类命运共同体理念，认为这一理念反映了伟大的中国人民的智慧，也是共建“一带一路”的意义所在。

他表示，“一带一路”建设不仅为上合组织地区的发展带来了众多机遇，也为促进上合组织发展同欧洲、中东和非洲的合作创造了有利条件。上合组织成员国和观察员国都在“一带一路”沿线。“一带一路”倡议着眼的“五通”（政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通）为上合组织提供了新的发展机遇和路径，也拓展了本组织的合作领域。