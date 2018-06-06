习近平暖心话语为广大学子加油鼓劲！

新闻频道 来源：央视网 2018年06月06日 07:00A-A+

央视网消息：“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”。

又到一年高考季。党的十八大以来，习近平总书记多次通过讲话、座谈等方式与广大青年互动交流，对当代青年提出殷切期望。央视网带您回顾这些年总书记对莘莘学子的那些青春寄语，为广大考生加油鼓劲。

学习是第一要务 练就过硬本领

让勤奋学习成为青春远航的动力

青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始、事业靠本领成就的观念，让勤奋学习成为青春远航的动力，让增长本领成为青春搏击的能量。

——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话

梦想从学习开始

“人才有高下，知物由学。”梦想从学习开始，事业靠本领成就。广大青年要自觉加强学习，不断增强本领。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

像海绵汲水一样汲取知识

青年处于人生积累阶段，需要像海绵汲水一样汲取知识。广大青年抓学习，既要惜时如金、孜孜不倦，下一番心无旁骛、静谧自怡的功夫，又要突出主干、择其精要，努力做到又博又专、愈博愈专。特别是要克服浮躁之气，静下来多读经典，多知其所以然。

——2017年5月3日，习近平在中国政法大学考察

立鸿鹄志 做奋斗者

要以国家富强、人民幸福为己任

广大青年要自觉践行社会主义核心价值观，不断养成高尚品格。要以国家富强、人民幸福为己任，胸怀理想、志存高远，投身中国特色社会主义伟大实践，并为之终生奋斗。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

为祖国建设添砖加瓦

广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

在火热的青春中放飞人生梦想

当代中国青年要在感悟时代、紧跟时代中珍惜韶华，自觉按照党和人民的要求锤炼自己、提高自己，做到志存高远、德才并重、情理兼修、勇于开拓，在火热的青春中放飞人生梦想，在拼搏的青春中成就事业华章。

——2015年7月24日，习近平致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信

在实现中国梦的伟大实践中创造精彩人生

有信念、有梦想、有奋斗、有奉献的人生，才是有意义的人生。当代青年建功立业的舞台空前广阔、梦想成真的前景空前光明，希望大家努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

多策并举 为高考保驾护航

深化考试招生制度改革

深化考试招生制度改革，总的目标是形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制，构建衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习立交桥。

——2014年8月18日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第四次会议

改革考试形式和内容

要改革考试形式和内容，完善高中学业水平考试，规范高中学生综合素质评价，加快推进高职院校分类考试，深化高考考试内容改革。要改革招生录取机制，减少和规范考试加分，完善和规范自主招生，完善高校招生选拔机制，改进录取方式，拓宽社会成员终身学习通道。要改革监督管理机制，加大违规查处力度。

——2014年8月29日，习近平主持召开中共中央政治局会议

公开透明保障公平

完善包括机会公平在内的社会公平保障体系，包括深化考试招生制度改革，维护和增强全国统一高考在人才选拔培养中的核心地位，清理规范各类特殊招生形式；落实事业单位公开招聘制度和国有企业分级分类公开招聘制度，做到信息公开、过程公开、结果公开，创造平等竞争的就业环境，治理就业的隐形门槛。

——2016年5月16日，习近平在中央财经领导小组第十三次会议上的讲话