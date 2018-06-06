习近平这样夯实上合“三大支柱”

央视网消息：从比什凯克到杜尚别，从乌法到塔什干，再到阿斯塔纳......习近平主席一直高度关注上海合作组织（简称：上合组织）的发展。5年来，习近平就上合组织的发展提出了一系列“中国方案”，备受世人瞩目。

习近平多次强调，安全是上海合作组织发展的前提、务实合作是组织发展的原动力、人文交流是组织发展的民意基础和社会基础。

安全、经济、人文三大领域，是上合组织“三个支柱”合作领域。

5年来，上合组织各个成员国在政治上不断增强互信、在经济上不断深化务实合作，在民间交流中人文纽带越拉越紧，逐步形成了安全、经济与人文并重，官方与民间并举的全面合作机制。这是地区一体化进程的必然趋势，也是上海合作组织未来发展的大方向。

5年来，习近平在为上合组织指明发展方向上，关于安全、关于经贸、关于人文，金句不断，影响深远，发出中国声音，提出中国方案，表达中国主张。

坚持安全为先，是上合组织发展之基

安全是发展的前提。没有安全，发展无从谈起。面对本地区宗教极端主义沉渣泛起、“恐”“毒”合流愈演愈烈的严峻形势，以安全合作为立足根基的上海合作组织，要加强维稳能力建设，切实为本地区各国谋稳定、求发展、促民生提供可靠安全保障。

——2014年9月12日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上的讲话

防止地区局势生乱、防范恐怖主义和宗教极端思想肆意蔓延、防止别有用心势力破坏地区和平稳定是本组织职责所在。

我们要继续以“上海精神”为指引，坚持上海合作组织一贯秉持的国际关系准则，维护国际公平正义，倡导多边主义和开放主义，相互尊重彼此利益，不干涉别国内政，以和平方式解决分歧争端，以共赢理念促进发展繁荣。

——2015年7月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议上的讲话

坚持安全为先，巩固本组织发展之基。“利莫大于治，害莫大于乱。”维护地区安全稳定是上海合作组织合作的优先方向。

——2016年6月24日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议上的讲话

安全是发展的基石。没有安全，就谈不上发展。近期本地区发生的暴力恐怖事件表明，打击“三股势力”斗争仍然任重道远，我们要一如既往将维护地区安全稳定作为上海合作组织工作的优先方向。

——2017年6月9日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议上的讲话

扩大经济合作，是上合组织发展之路

务实合作是上海合作组织发展的物质基础和原动力。上海合作组织6个成员国和5个观察员国都位于古丝绸之路沿线。作为上海合作组织成员国和观察员国，我们有责任把丝绸之路精神传承下去，发扬光大。

——2013年9月13日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十三次会议上的讲话

“为国者以富民为本。”在世界经济前景不确定性增加、有关国家贸易保护主义抬头的情况下，本组织要在互利共赢基础上，深挖区域合作潜力，共创合作机遇，增强成员国经济发展内生动力和抗风险能力。

——2014年9月12日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上的讲话

寻求新的增长点、改善社会民生是本组织成员国的重大任务。上海合作组织应该推动各方在互利共赢基础上，创造更多合作机遇，推动区域经济合作取得早期收获。

——2015年7月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议上的讲话

为促进本地区经济整体发展，中方大力推动“一带一路”建设同各国发展战略对接，希望上海合作组织为此发挥积极作用并创造更多合作机遇。中方也愿同有关成员国继续推进产能合作，希望更多国家参与其中。

——2016年6月24日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议上的讲话

地区一体化和经济全球化是时代潮流，各国和各国人民应该从这一进程中受益。

对外开放是本组织成立之初就确立的基本原则。中方支持上海合作组织同观察员国、对话伙伴以及其他国家开展多形式、宽领域合作，并根据有关规定和协商一致原则继续认真研究有关国家获得本组织法律地位的申请。

——2017年6月9日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议上的讲话

夯实人文基础，是上合组织发展之桥

加强人文交流和民间交往，为上海合作组织发展打牢民意基础和社会基础。我们要在文化、教育、影视、卫生、体育、旅游等领域广泛开展合作。

——2013年9月13日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十三次会议上的讲话

“民齐者强。”上海合作组织的未来，最终掌握在本组织各国人民手中。我们要支持商界、学界、媒体、智库、文艺团体等各行各界，全方位开展友好交往和人文交流，增进各国人民相互了解和传统友谊，筑牢本组织发展的社会民意基础。

——2014年9月12日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上的讲话

古老的丝绸之路见证了各国人民结下的深厚传统友谊。我们应该继续弘扬丝路精神，夯实本地区各国友好交往的民意基础，让各国人民互信互敬，共建和谐、安宁、繁荣的家园。

——2015年7月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议上的讲话

人文合作不断发展，为各国民众加强相互了解和友谊搭建了重要桥梁。成员国境内的历史古迹是人类共有的文明财富，中方愿为各国开展古迹修复和考古合作提供支持。中方还将于明年在华举办上海合作组织非物质文化遗产论坛。

——2016年6月24日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议上的讲话

我们要促进各国民众特别是青年一代心灵相通，使睦邻友好合作事业永葆活力。中方愿同各方一道，继续做好上海合作组织大学运行工作，办好青年交流营、中小学生夏令营等品牌项目，并主办上海合作组织国家文化艺术节、妇女论坛、职工技能大赛等活动，扎实推进卫生、救灾、环保、体育、旅游等领域合作。

——2017年6月9日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议上的讲话

（整理/程祥）