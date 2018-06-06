“情就这样浓”大直播订购突破4.2亿元

6月3日晚，“情就这样浓”7天大直播以订购突破4.2亿元的收官。东方购物在今年独家打造的“就这样”IP累计订购超过11亿元。经过14年的不断“升级”，东方购物围绕“跨界新零售，购物新体验”的视频购物转型思路，探索出了一套“创新与收益”可兼得的IP营销新模式，向市场展现出强大的品牌势能与价值。

从IP“萌新”到“高玩”，东方购物仅花了半年不到的时间。这一回，东方购物在“情就这样浓”中，又秀出了怎样的华丽操作呢？

第一波操作：“看山水卖”

会“看山水”的东方购物深谙消费者的需求和喜好，并做足了功课，取得了好成绩。响应“上海品牌”所推出的端午节时令的“沈大成蛋黄鲜肉粽”卖了37万只……此外，许多知名品牌的优质商品也取得相关品类销售额的佳绩。

第二波操作：“吸睛”大秀

5月28日举办的“2018东方购物盛典”上，东方购物总裁林震在别具匠心的演讲环节中，向数以万计的现场嘉宾和收看直播的观众隆重介绍并开启“情就这样浓”活动。

同时，东方购物充分发挥SMG（上海广播电视台、上海文化广播影视集团）、OPG（东方明珠新媒体股份有限公司）所赋予的渠道资源势能，在东方明珠、虹桥机场、移动电视以及网站、APP、微信朋友圈等线上线下渠道铺设宣传。

这波惊艳的首秀操作足足吸引了509万人次的目光。尤其对足年轻观众的胃口，在活动期的间263场直播节目中，31.4%的收看占比和108.8%的收看喜好度都是以往均值的1.61倍，打出了东方购物第二季度的新纪录，呈现了电视购物节目观看人群年轻化的良好趋势。同时，7天活动期，APP访问量比平日提升了32%，充分体现了东方购物近期在移动端发力的战果。

5月29日“情就这样浓”7天大直播的第二天，由东方购物匠心打造的全新栏目《Yesterday Once More》正式和观众见面，将东方购物热卖商品的经典瞬间一一重塑。

一次成功营销也许是偶然，但“IP高玩”东方购物已成功打造了5次现象级的“就这样”活动，取得总订购超11亿元的斐然成绩，其中的因素包括但不限于“给力的队友”——SMG、OPG及合作伙伴，“满级的技能”——视频制作、品质检测、售后服务等，“实战的经验”——磨砺14年的精萃。