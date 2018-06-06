团结互信 共同发展 听习主席讲“上海精神”

来源：央广网

据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将于本月9日到10日在青岛举行，习近平主席将主持会议并举行相关活动。五年来，习近平主席在历次上合组织峰会上积极倡导弘扬“上海精神”。关于“上海精神”，他怎么说？2018-6-6 新闻和报纸摘要全文>>>



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从比什凯克到杜尚别，从乌法到塔什干，再到阿斯塔纳，五年来，习近平主席出席上合组织峰会，不断阐释“上海精神”的现实意义，引领上合组织行稳致远。

2013年9月，比什凯克峰会召开。当时，受国际金融危机影响，各国经济发展都不同程度遇到困难，进入调整期和恢复期。会上，习主席指出，对这些挑战，任何一个国家都难以独自应对。我们必须加强合作，联合自强。他强调，各方要弘扬“上海精神”。

习近平：落实“上海精神”，不断增进成员国互信，在平等、协商、互谅互让的基础上开展互利合作，顺应和平与发展的时代潮流，符合各成员国人民利益和诉求。我们要高举这面旗帜，切实落实《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》，真心实意推动本组织框架内各领域合作，使成员国成为和睦相处的好邻居、同舟共济的好朋友、休戚与共的好伙伴。

时隔一年，杜尚别峰会举行。比什凯克峰会后，本组织各领域合作又取得新进展：打击“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪、网络犯罪，推进交通、能源、金融、农业等务实合作，开展文化、卫生、教育、救灾等人文交流……彰显了上合组织的旺盛生命力。习近平主席在讲话中再次强调，各方要坚守合作共赢理念，携手应对威胁挑战。

习近平：我们要坚持以实现共同发展繁荣为目标。“为国者以富民为本。”在世界经济前景不确定性增加、有关国家贸易保护主义抬头的情况下，本组织要深挖区域合作潜力，增强成员国经济发展内生动力和抗风险能力。

2015年7月，乌法峰会召开。受国际和地区形势动荡、“三股势力”沆瀣合流、地区国家经济下行压力加大等内外因素影响，本地区安全稳定和经济发展都遇到相当多的困难和挑战，上海合作组织发展面临的外部形势不容乐观。对此，习近平主席指出，各方要加快步伐，切实行动，坚持“上海精神”，打造本地区命运共同体。

习近平：我们要继续以“上海精神”为指引，坚持上海合作组织一贯秉持的国际关系准则，维护国际公平正义，倡导多边主义和开放主义，相互尊重彼此利益，不干涉别国内政，以和平方式解决分歧争端，以共赢理念促进发展繁荣。要让“上海精神”成为本组织成员国打造命运共同体、共建和谐家园的精神纽带。

2016年6月，塔什干峰会举行，上合组织走过15个年头。习近平主席指出，15年来，在成员国共同努力下，取得了令人瞩目的发展成就。实践证明，“上海精神”催生了强大凝聚力。同时，“上海精神”具有超越时代和地域的生命力和价值，为所有致力于睦邻友好和共同繁荣的国家提供了有益借鉴，也为国际社会构建以合作共赢为核心的新型国际关系实践注入了强大动力。

2017年6月，阿斯塔纳峰会举行。习近平主席强调，中方愿同各方一道，强化命运共同体意识，建设安全稳定、发展繁荣的共同家园。

习近平：“上海精神”产生的强大凝聚力是本组织发展的保证。我们要保持团结协作的良好传统，新老成员国密切融合，深化政治互信，加大相互支持。

今年4月，习近平主席在北京会见出席上合组织外长会的外方代表团团长，再次强调要不忘初心，坚定弘扬“上海精神”，为新形势下上合组织发展指引方向。

习近平：上海合作组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。上海合作组织政治、经济、安全、人文、对外交往、机制建设六大领域合作稳步推进，整体合作水平不断提升。中方一贯将推动上海合作组织发展作为外交优先方向之一。愿同各成员国一道，共同维护安全稳定，携手促进发展繁荣，打造紧密的命运共同体。（网站首页图：新华社资料图片）