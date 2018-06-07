银保监会出手-联合授信防范企业信用风险

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

2018年以来，占中国债市存量三分之一的信用债券频频爆出违约事件，企业信用风险骤增。为抑制多头融资、过度融资行为，有效防控企业杠杆率上升引发的信用风险，银保监会近日发布《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》，明确要求各地建立对部分企业的联合授信试点，纳入试点的企业以后的债务融资余额上限将不得超过银行业金融机构设定的联合授信额度。分析人士表示，联合授信机制弥补了银行业对企业多头融资、过度融资行为缺乏事前控制和事中监测的监管制度缺陷，与债委会机制有机结合，形成一个事前防范、事中监督、事后化解全流程银行信贷风险管理机制。

防范企业重大信用风险

《办法》规定，在3家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在50亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。对在3家以上的银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在20-50亿元之间的企业，银行业金融机构可自愿建立联合授信机制。

据了解，联合授信机制的主要目标是防范企业重大信用风险事件，适用对象为债权人数量多、债务规模大、外部风险影响广的大中型企业，依据在银行业的融资余额和债权银行业金融机构数量两个指标，《办法》确定了应建立联合授信机制的企业范围。

企业债券违约集中爆发

业内人士表示，银保监会出台上述《办法》的背景是今年以来企业债券违约时间集中爆发。Wind 资讯数据显示，2018年以来截至5月31日，已有11家违约主体的19只债券违约，债券余额超过160亿元，同比上升近20%。此外，盾安控股集团有限公司在“五一”前后被爆出深陷债务危机，虽然并未出现违约，但外界亦担忧其今年到期的信用债面临无法兑付的风险。

债市连连“踩雷”之际，中央国债登记结算有限责任公司曾在5月11日发布《2018年4月债券市场风险监测报告》，提醒市场警惕2018年的信用风险。

这是中债登首次对外发布月度报告，中债登统计监测部高级副经理黄稚渊表示，今年1—4月违约债券的只数和面额均较2017年同期有所上升，2018年信用风险有所上升。《报告》显示，2018年累计违约债券15只，违约债券面额128.64亿元，分别较去年同期增加25%和33.58%。

而中信建投研报显示，截至5月14日，2018年已有17只债券发生违约，合计违约规模145.7亿元； 而2017年同期仅有9只债券发生违约，合计违约规模为72亿元。

弥补过度融资监管空白

普益标准研究员涂敏分析，以往银行给企业授信放款后，放款记录登记到央行的征信系统会有一个月左右的时滞，这就为企业过度融资创造了空间。联合授信运作机制弥补了银行业对企业多头融资、过度融资行为缺乏事前控制和事中监测的监管制度缺陷。通过联合授信，建立起了企业贷款时银行机构之间的协调机制，降低了银行与银行间、银行与企业间的信息不对称，有利于发现企业真实的财务信息、关联关系、实际融资需求、不当行为并及时应对。在联合授信下，以往银行争相为当地中大型企业授信，行业无序竞争增加风险暴露的情况将得到缓解。

涂敏表示，联合授信机制的建立弥补了“多对一”过度融资的监管空白，有助于银行业金融机构准确掌握企业实际融资状况，科学评估其整体风险水平，预先识别和前瞻防控风险。但是在机制的运行中，硬件上，需要一个完善的监管信息系统的支持； 软件上，需要企业和银行具有良好的契约精神，遵循制度架构履行自己的义务，这对监管、金融机构、企业都提出了要求，而在联合授信落实的过程中，未来银行与银行之间、企业与企业之间的分化或许也会越来越明显。