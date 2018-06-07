目前沪深两市仍处于底部震荡区间-不少个股短期反弹动能犹存

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市弱势整理，蓝筹权重表现疲软，盘中知识产权保护、机场航运、物流、自由贸易港、有色、送转填权等板块上涨； 上午沪股通净流入10亿，深股通净流入7.7亿。午后依然是主板要强于创业板，最后沪市日K线斩获三连阳，成交量温和放大。

3D打印眼角膜

日前，英国纽卡斯尔大学研究人员报告，他们利用3D打印技术在不到10分钟的时间里成功打印出人工眼角膜，且打印出的眼角膜里，其干细胞拥有继续发育的功能。

根据世界卫生组织相关数据，世界上有超过1000万人的眼盲是由角膜病引起，为导致眼盲的第二大原因，仅次于白内障，而其中80%可以通过角膜移植手术脱盲。我国角膜病致盲患者约400万人。由于我国角膜供体资源匮乏，角膜移植总量少，每年仅有约5000名患者得到有效治疗。

机构预测，角膜修复材料刚需患者每年新增7万人左右，存量患者约为200万左右，角膜值片价格约为1.5万元，刚需市场空间至少为10亿元，再叠加部分存量患者人群的渗透，整体市场空间可达百亿元。逢低可关注在这方面已有布局的上市公司。

央企重组整合

自去年以来，国资委就频繁提出，要稳妥推进包括装备制造等领域在内的央企重组整合，以进一步提高资源配置效率，增强央企在国际市场中的竞争力。

在业界看来，重组整合一直是近年来中国企业做大做强、实现跨越式发展的重要手段。通过产业重组合作，央企可以在突破关键技术、掌握核心资源、打造知名品牌、拓宽市场渠道、提升产品品质、提高产业集中度等方面更好地发挥协同效应，有利于实现产业重组合作“一加一大于二”的效果。2018年中央企业将稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组，并加强对重要性前瞻性战略性产业，生态环境保护、共用技术平台等重要行业和关键领域的重组并购。

已出现止跌迹象

目前沪深两市仍处于底部震荡区间，反复磨底是现阶段的主要特征，随着成长股、题材股止跌回升，投资者可以把握小市值优质成长题材股的超跌反弹机会；同时对受益于MSCI概念的股票，特别是其中一些大消费白马股同样值得布局。眼前还是要关注MSCI催化的概念股、世界杯提振的消费龙头股以及包括医药成长股，食品饮料股等在内的有行情持续能力的板块。

技术上，短期均线经过周二大幅上扬，已经出现一定止跌迹象，沪市已经成功回补了上周跳空缺口，深成指也站上5日均线，不少个股短期反弹动能犹存。