操盘工作室-如何提升

风 雨

近日，证监会党委委员、副主席阎庆民在上海专门召开投资者座谈会，与投资者面对面交流，听取意见。他表示，保护好中小投资者合法权益是一项长期工程，永远在路上。监管者在新时代应有新作为，监管部门将认真研究投资者提出的建议，把投资者的建议融入日常工作中，不断提升投资者幸福指数。

这个消息见诸报端后，引来很多议论。好运营业部吃中午饭时，很多人就跑到高智身边，说证监会开投资者座谈会，怎么没有请你去参加呢？你去参加了，可以把我们的声音带上去啊。

高智摆摆手，说我们的声音每天都刊登在报纸和网络上，但股市的环境这么多年有改变吗？2007年，沪市是3000点，2018年沪市还是3000点，如果算上这十年间发了那么多股票，沪市的实际指数不知道有没有2000点。所以管理层听取投资者的意见是一方面，能不能顺应民意，做一些实质性的改变才是主要的，这也是市场方方面面想看到的结果。

“平心而论，刘士余主席上任后，证监会工作比过去有起色，特别是在严厉打击市场各类违法违规行为，有效净化市场环境方面做了大量工作。但是在很多方面，步子还不是太快：比如随意停牌、长久停牌问题；公司退市后的赔偿责任和集体诉讼的问题； 完善先行赔付机制，为投资者提供多层次赔偿救济方式的问题以及应该保持各项监管政策的连续性，稳定市场预期的问题。这些大多是老生常谈，但多年来，这些方面的改变还不是太大，离投资者的期望还有较大距离。”高智说。目前A股市场体量已经跃居全球前列，其中股市市值全球第二，债市规模稳居世界第三，商品期货成交规模位居全球前列，但如果我们在取得这些成就的背后，是股价连年的熊冠全球，那对很多投资者来说，参与股票交易的损失是巨大的。提升投资者幸福指数也就无从谈起。

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