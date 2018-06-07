“2018电影党课”升级，83岁牛犇昨在启动仪式上宣誓入党-“这是我一生中最大的幸事”

晨报记者 曾索狄

“今天，我可以骄傲地说，我是你们的同志了。”含着热泪，83岁的表演艺术家牛犇，在上千位共产党员的见证下，完成了自己人生中的党员宣誓。这特别的一幕，发生在昨天下午“不忘初心 牢记使命——2018我的电影党课”主题活动的启动仪式上。牛犇说，在党员同志面前宣誓，更让他激动得整晚睡不着觉，“成为中国共产党党员，是我一生中最大的幸事。”记者从启动仪式上了解到，继“2017我的电影党课——优秀国产影片展映”取得成功之后，“2018我的电影党课”将全面升级，6月26日至9月30日将推出涵盖100家影院、100天活动以及30部展映影片、30场“党课示范课”的“双百、双三十”活动，满足广大基层支部强烈需求。

秦怡给牛犇当介绍人

1946年，11岁的牛犇出演了沈浮导演的抗日影片《圣城记》，扮演村童“小牛子”，由此走上表演道路。在七十多年的艺术生涯中，牛犇出演了大量优秀的影片，如《海魂》《沙漠追匪记》《红色娘子军》《天云山传奇》《牧马人》《泉水叮咚》等。2017年9月16日，牛犇获得第31届中国电影金鸡奖终身成就奖。

“我很早就接受组织培养了，记得（上海）电影厂老书记丁一当年开党课，我就参加了。那时候我还是没成年的孩子，就跟着同龄人一起要求进步。”牛犇告诉记者，他幼时父母双亡，在成长道路上得到了党的教育，也得到很多前辈影人的言传身教。几十年来，他一直以党员的标准要求自己，也不止一次地想要申请入党，没想到在耄耋之年终于圆了心愿。今年1月，牛犇正式提交了入党申请书，并写信给前辈艺术家秦怡和上影集团党委书记任仲伦，希望他们能当自己的入党介绍人。

“申请书我写了几乎一整夜，很多内容的年份必须要准确，但因为当时我家正好在装修，很多东西都打包了，我得上网查查到底哪年得了什么奖。”如今回忆起这些，牛犇难掩激动。这半年来，他一直心潮澎湃，“我和组织说心里话，支部里开会，好几次我都说不下去了，很激动。”

牛犇之所以请到秦怡当入党介绍人，背后还有一段渊源。“我很早就和秦怡老师说过，希望她当我的入党介绍人，她也答应了。她是我很敬仰的一位老前辈，我从心里向她许诺，我永远不会让她失望。”而令人感动的是，秦怡在接到牛犇的亲笔信后，也在病中向组织写下了自己的意见：“牛犇是个好同志。我愿意是他的入党介绍人，我相信他也会做得很好。”

牛犇在现场颇为动容地说，他一辈子都是个小小的演员，过去看剧本，最关心的是剧本的社会效益，现在更是如此。最近他推掉了两部影片，就是希望能接拍更多有社会效益的作品，“只要是对社会有贡献的，不管给我多少酬劳或者是不给酬劳，我都会去。我过去是这么做的，今后我更要这样做，因为我的责任更大了。”

电影党课活用互联网

红色文化，是上海文化中的一抹亮色。去年，上影集团电影党课项目组成功推出了“2017我的电影党课——优秀国产影片展映”主题品牌活动。根据联和院线的数据，2017年，电影党课展映影院近80家，开场电影数量约2400场，电影党课活动服务客户共达1200家，其中10场千人党课示范课成为供不应求的明星产品，活动观众总人次达到23.5万。

“2018我的电影党课”迎来全新升级。据上影集团党委书记任仲伦介绍，“2018年电影党课旨在进一步做大做强活动规模，将其从企业行为转型升级为组织行为，树立上海市党建活动品牌，打响‘上海文化’品牌。”

据悉，6月26日至9月30日，“2018我的电影党课”推出“双百、双三十”活动，即参展影院100家、活动时间100天；同时，展映影片在去年18部影片的基础上，丰富片源至30部左右，并将拳头产品“党课示范课”增加至30场左右。此外还专门打造了全新“电影党课”App，实现了党课载体的渠道固化。App可以对电影党课网上资源和动态变化进行及时更新，同时充分利用网上资源，推动支撑订制化包场等服务，确保服务最大化的响应速度。