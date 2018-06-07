令狐笑

很长一段时间，影视剧行业是存在着“鄙视链”的，院线电影鄙视网络电影，电视剧鄙视网络剧。

而近两年，我们的电影人正大举进军网剧，“‘正规军’来了”的思考再度见诸各大媒体。张艺谋签约新公司，在未来的6年中将执导3部网剧； 冯小刚监制的网剧最近杀青； 陈凯歌集结电影班底首次涉足网剧制作；王家卫、陈可辛发布网剧计划；向来习惯拿钱换喇叭的BAT网站，一口气签下了多部网剧，陆川、赵薇、刘德华等相继加入。更早些，《鬼吹灯之黄皮子坟》开播之后直接成了管虎导演生涯中评价最低的一部作品。今年以来，陈正道导演的《结爱：千岁大人的初恋》、王晶监制的《冒险王卫斯理之蓝血人》、刘德华监制的《东方华尔街》，陆续上线。有数据显示，2017年参与网剧制作的导演共180多位，其中拥有影视剧执导经验的有102位，占总数的55%，相比2016年大幅提升25%。而在102位有着执导经验的导演中，又不乏韩三平、管虎、游达志、刘镇伟等资深电影人。可惜的是，目前为止，电影“正规军”并未给中国网剧带来意料中的精品化、升级换代，爆款、精品双双欠奉。

再往前看，电影“正规军”大举进军“底端”网络剧之前，还曾先后居高临下地进军“鄙视链”的网络电影、电视剧两环，但都不具备太大的号召力。“网大”在经历了2016年爆炸式的增长后，转入大浪淘沙的调整期；周迅、章子怡、范冰冰、汤唯、倪妮等主演的电视剧，陆续遭遇过审、改名、撤档、改期、积压等风波。

诚然，电影“正规军”处进军，会给网络电影、电视剧、网剧带来制作品质上的提升，是件好事。大卫·芬奇执导《纸牌屋》，就市场、口碑双收。但是，“来的都是客”，电影“正规军”在新的领域，要摆正“初来乍到，请多关照”的心态，市场更不宜盲目鼓吹。毕竟，专业的人做专业的事，不管是网络电影还是网剧、大屏还是小屏，甚至在不同的播出平台，都风格不同、各有规律，只有先掌握属性，再发挥优势，才能成其好事。

很多明明看起来的降维打击，最终反倒落得个水土不服，往往是因为很多自以为是的人，对别人的专业缺乏尊重，盲目无知而不自知。类似事情，比比皆是。更可怕的是，很多的自以为是，固然有自我认知不明的因素，也不乏周遭各怀鬼胎的追捧。追捧之下，高级“正规军”也会绕着热钱、热潮嗡嗡地飞来飞去，疲于奔命，好不可惜。