瑞士已成移民足球代表-世界杯E组

晨报记者 俞 炯

“四种语言汇聚在一个国家！”这样的一句标语将会出现在瑞士队世界杯期间乘坐的大巴车身上。

北面是德国，西面是法国，南部接壤意大利，东部和奥地利以及列支敦士登相邻，瑞士作为多民族聚居的国家有着四种官方语言（德语、法语、意大利语、拉丁罗曼语）。

但其实，如今的瑞士通用的语言早已不仅仅是这四种官方语言。因为在瑞士820万总人口中，有1/4是外国人。而近年来瑞士足球的崛起，最根本的原因就是更多有天赋的移民球员的加入。两年前的欧锦赛，瑞士队的23人参赛名单中14人有移民背景，他们仅次于有15人的法国队。移民足球也已经成了瑞士足球的代名词。

成绩进步受益于移民足球

要知道十年前，瑞士作为东道主在欧锦赛上简直就是毫无亮点，如果不是最后一轮遇上已经提前锁定小组第一的葡萄牙队，他们很可能就是用一个尴尬的三连败来收官。但现在瑞士队在国际足联的国家队排名中高居第六。过去四年的两届大赛2014年巴西世界杯和2016年法国欧锦赛，瑞士队都成功小组出线。

这样的进步，正是受益于“移民足球”。相比之前只有因勒、朱鲁等寥寥几位移民球员，如今的瑞士队光是主力阵容就基本都由移民球员组成。特别是来自那些东欧的移民给瑞士足球注入了更多的技术和创意元素。比如中场四员猛将沙奇里、扎卡、贝赫拉米和哲马伊利均是阿尔巴尼亚裔； 锋线上的塞费罗维奇和加夫兰诺维奇的父母都来自波黑、德米尔奇是克罗地亚后裔。

当然，非洲裔球员的加入，他们出色的身体素质也让瑞士队如虎添翼。曾经效力阿森纳的中卫朱鲁出生在科特迪瓦首都阿比让，锋线希望之星恩博洛有着喀麦隆血统，费尔南德斯来自佛得角。

移民足球助法国德国夺冠

瑞士队靠着移民足球跻身世界强队行列，而那些原先的世界级强队，则靠着移民足球再进一步，捧起大力神杯。1998年在本土夺冠的法国队就是移民足球最成功的例子。

法国本土很早开始就涌入了来自北非和沙哈拉沙漠以南黑非洲的新移民、难民和偷渡客。法国对于移民态度的宽容性，直接体现在了足球场上。上世纪80年代，普拉蒂尼时代开始，移民球员便成为了法国足球的核心力量，蒂加纳和费尔南德斯这两位黑人球员，与普拉蒂尼并称“铁三角”，为法国队赢得了1984年的欧锦赛冠军。

1998年法国世界杯上的那支由白人、黑人和北非马格里布移民后裔组成的混编部队里，有齐达内、维埃拉和德塞利等7名移民球员，堪称法国社会多元文化、种族融合的典范。斗志旺盛、身体素质惊人的黑人球员占据后场；大局观出色、头脑聪明和纪律性强的白人球员主导中场；球风飘逸、技术细腻的北非后裔负责进攻，现在的法国队还依旧是这样的建队思路。上届世界杯冠军德国队也尝到了向移民球员敞开怀抱后的美妙滋味。2002年波兰裔中锋克洛泽在韩日世界杯上大放异彩，直到2014年他一共参加了四届世界杯打入16球，是世界杯决赛圈历史上进球最多的球员。巴西世界杯决赛，德国队的首发阵容中主力中卫博阿滕是加纳人，中场核心厄齐尔是土耳其后裔，出任中锋的就是克洛泽。

移民球员争夺战愈演愈烈

足球强国在新移民中寻找足球天才，而那些足球小国同样也希望能够在足球强国的青训体系中挖到本国后裔的球员。尤其是在国际足联更改了关于球员改变国籍相关规定之后，移民球员的争夺战简直就是“烽火连天”。

此前，国际足联规定具有双重国籍且代表A国青年队参加过正式比赛的未满21岁球员，只有等到年满21岁之后才能更换国籍，代表B国家队参赛。2009年6月4日，国际足联投票决定取消对球员更改国籍的年龄限制。新的法案规定，只要球员没有为成年国家队征战过正式的国际A级赛事，就可以在任何年龄改变国籍并代表新球队参赛。

这个全新规定在第二年的南非世界杯上马上得到了体现，32支球队注册的736名球员中有近两成是转换国籍的球员。有足球强国“委培”，足球“第三世界国家”已经把招揽散落在外的本国后裔看成是迅速提升国家队实力的捷径。其中最典型的例子就是上届巴西世界杯时候的黑马球队，来自北非的阿尔及利亚。

要知道齐达内、本泽马和纳斯里等法国球星都是阿尔及利亚后裔，所以这个国家不需要花太多精力就能够在法国找到许多有实力，但又进不了法国国家队的阿尔及利亚后裔。2014年世界杯，阿尔及利亚队的23人中14人属于归化球员，有16人出生在法国，其中8人代表法国至少一个年龄段的国字号青少年队打过比赛，就是一支完完全全的法国二队。结果“法国二队”不但昂首小组出线，还差点在八分之一决赛中干掉后来夺冠的德国队，场面不落下风的阿尔及利亚人一直战斗到加时赛才1∶2遗憾输球。