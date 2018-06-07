“潘帕斯雄鹰”陷入重重包围-世界杯D组

晨报记者 金 昊

如果说葡萄牙所在的B组让C罗会感到有些头疼的话，那么阿根廷所在的D组则需要梅西从小组赛阶段就必须拼劲全力。也许在很多人看来，只要阿根廷认真踢，其他三个对手都不在话下。但问题在于，阿根廷是不是能够持续保持稳定的发挥。一旦“潘帕斯雄鹰”出现问题，克罗地亚、冰岛和尼日利亚，无论哪支球队都不会跟阿根廷客气的。

“格子军团”2.0版出击

1998年世界杯是克罗地亚足球人永远都难以忘怀的记忆。在“金左脚”达沃·苏克的带领下，“格子军团”在那届世界杯1/4决赛上爆冷击败德国队。随后的四届世界杯，“格子军团”均未能小组出线，但兼具优雅和血性的克罗地亚足球却总能在世界大赛的舞台上给球迷留下深刻的印象。而这一届世界杯，克罗地亚球迷终于盼来了达沃·苏克后的最强“格子军团”。

锋线上，曼朱基齐、卡利尼奇和克拉马里奇都是效力于五大联赛的顶级前锋。后卫线上，洛夫伦、维达、乔尔卢卡、弗尔萨利科、斯特里尼奇经过两届大赛的历练早已磨合成型，而苏巴西奇把守的大门也将是克罗地亚后防线的强有力保障。

但以上都不是克罗地亚最恐怖的地方。在现代足球体系当中，后腰、前腰和边前卫坐镇的中场往往是决定比赛的关键，而以4231阵型为主的克罗地亚在中场的每个位置上都拥有至少一位超一流球星。莫德里奇、拉基蒂奇、科瓦契奇、巴德利、布罗佐维奇、佩里西奇……这一长串名字恐怕会让克罗地亚的每个对手都寝食难安。

“维京战吼”亮相世界杯

在世预赛欧洲区小组赛开始前，没有人能够预料到冰岛可以从I组直接出线，但冰岛人却力压星光熠熠的克罗地亚，小组第一直接出线。2016年欧锦赛“维京战吼”的余声还在耳边回荡，冰岛人却在转眼间登上了世界杯的舞台。

在哈德格里姆松的带领下，冰岛队坚持着简洁高效的打法，高位逼抢和高举高打是他们最擅长的进攻方式。相比两年前的欧锦赛，冰岛队的主力阵容并没有太多变化。唯一有改变的是前场的前锋组合，2016年欧锦赛的主力前锋西格索尔松已经确定因伤无缘世界杯。因此，雷丁射手博德瓦尔松和奥格斯堡射手芬博加松将成为冰岛队的主要锋线组合。

“送分童子”未必好对付

发挥出色时，他们可以让任何一个对手感到胆寒；发挥糟糕时，他们可以成为任何一个对手的“送分童子”。这就是尼日利亚，一支天才云集却总是意外不断的球队。

作为非洲第一人口大国，尼日利亚自1994年首次打入世界杯决赛圈后，只缺席了2006年世界杯。本届世界杯的非洲区预选赛，尼日利亚一改往日慢热、慵懒的作风，以摧枯拉朽之势战胜各路对手提前一轮出线。

但到了世界杯的抽签仪式上，尼日利亚人的“噩梦”又来了：跟阿根廷分到一组。此前5届世界杯，他们4次与“潘帕斯雄鹰”一组，4战全败，本次想要在阿根廷身上拿分，尼日利亚队的希望真心不大。但令“非洲雄鹰”不至于信心扫地的是，在2017年11月15日的热身赛上，尼日利亚曾4∶2战胜阿根廷，但当时梅西没有出场。

以目前尼日利亚的实力来看，他们的确是阿根廷在这个小组里最无需忌惮的对手。但对于尼日利亚来说，赛程会给他们最大的帮助，因为他们与阿根廷的比赛将在小组赛最后一轮进行。一旦前两轮“非洲雄鹰”拼掉冰岛和克罗地亚，那么末轮与阿根廷的比赛或许会激发他们的斗志。

梅球王“最后的机会”

4年前的巴西，格策在决赛加时赛中的致命一击，让梅西掩面绝望。但那时的梅西一定不会想到，四年后，阿根廷队连世界杯资格都要经历拼死挣扎才能得到。

巴西世界杯后，阿根廷连续两届美洲杯决赛都负于对手。连续三届大赛决赛失利，让梅西做出了退出国家队的决定。这也让后来的阿根廷主帅巴乌萨的首要任务变成了说服梅西重返国家队。但即便梅西立即复出重返国家队，阿根廷依旧没能摆脱糟糕的战绩，甚至是在桑保利替换了巴乌萨之后，阿根廷依然只能迎来三连平的结局，这也让阿根廷世预赛的出线前景极为严峻。

好在，末战厄瓜多尔，梅西在对手的高原主场上再次上演“天神下凡”的剧本，取得帽子戏法的他带领球队绝处逢生杀入世界杯决赛圈。这或许也是已经年过30的梅西最后一次以阿根廷核心的身份征战世界杯。