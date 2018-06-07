竞彩开售世界杯小组赛-32场比赛提前受注

晨报记者 黄宇龙

6月7日，中国体育彩票竞彩足球游戏正式开售2018俄罗斯世界杯前两轮的32场小组赛，胜平负（或让球胜平负）、总进球数、半全场胜平负、比分等玩法均可接受单场投注，广大购彩者可在分布于全国31个省区市的十万多家体彩网点投注世界杯赛事，世界杯的激情即将在这个夏天点燃。

32场小组赛 今日起受注

世界杯当然是整个6月份最热的投注选择。6月7日，竞彩足球游戏提前一周开售世界杯前两轮32场小组赛，广大购彩者有了更大的选择空间，可选择自己最喜爱的球队投注，也可以选择最有把握的赛事竞猜。例如，阿根廷的球迷可以把阿根廷与冰岛、克罗地亚的前2场小组赛串在一起，进行“2串1”过关投注，用两场胜利为蓝白军团定制一份“提前出线套餐”。第三轮小组赛将从6月21日起陆续开始陆续接收投注，在淘汰赛阶段，将在对阵球队产生后第一时间开售。

激情世界杯 点燃欢乐能量

2018世界杯给了中国体育彩票一个与亿万球迷互动互联的机会。世界杯期间，由中国体育彩票发起的以“世界杯，该你上场”为主题的体彩嘉年华系列活动，将以不同的形式在全国各城市落地。

世界杯期间，在江西、陕西、浙江、山东等地，身着盛装并用面部彩绘代表人气球队的足球宝贝们将组成“体彩助威团”，用欢快的舞步带着广大球迷朋友一起感受世界杯的激情，球迷朋友可以通过扫码、合影或录制短视频等方式支持喜欢的球队，分享至微博、微信等自媒体。在辽宁、山西、河南、甘肃等地，“球迷喝彩吧”活动将在大家聚会狂欢的酒吧或商业广场进行，球迷朋友通过扫码购彩、留言上墙、现场抽奖等形式参与互动，赢取纪念品、体彩代金券和体彩顶呱刮世界杯主题即开型彩票等奖品。