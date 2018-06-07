8个区已实行公厕免费提供厕纸-免费厕纸浪费现象改善，“人脸识别取厕纸”已在试点

晨报记者 郁文艳

申城公厕免费提供厕纸范围逐步扩大。记者从市容环卫部门获悉，目前崇明、虹口、普陀等8个区已实行全区域公厕免费提供厕纸，静安、黄浦等6个区部分公厕免费提供厕纸。经过几年实践，公厕免费厕纸浪费现象得到改善，从技术手段上控制厕纸取用量也在个别公厕试点，西康路一公厕最近安装了“人脸识别取厕纸”机器，同一个如厕者隔9分钟才能再次取厕纸，机器一次只“吐”出80厘米长厕纸。

6个区部分公厕厕纸免费

本市现有2600多座公厕。无厕纸，有时让如厕者很尴尬；有厕纸，尤其是免费厕纸，很好，却可能遭到浪费。所以，公厕免费提供厕纸这两年是逐步地、有选择性地扩大范围。最初从虹口区、静安区延安中路840号等公厕开始试点。不料，延安中路840号公厕在免费提供厕纸最初的一段时期，平均一次如厕要用掉1.6米卷筒纸。好在经过一段时间运行，如厕者的行为习惯、素质慢慢培养起来，公厕保洁员说，现在浪费现象有了很大改观。

市市容环境监测中心公厕管理科有关负责人介绍，最新的统计显示，虹口、崇明、普陀、松江、青浦等8个区的全部公厕都已经免费提供厕纸，静安、黄浦、徐汇等6个区的部分公厕提供免费厕纸。

记者走访了静安、虹口、黄浦的几座公厕，发现免费提供厕纸，要么是出纸机安装在厕所公共区域，要么摆放在保洁员的桌上，有的是“藏”在抽屉里，但在桌上会摆出类似“有免费厕纸”字样的告示牌。

记者还注意到，郊区免费提供厕纸的公厕多于中心城区。该负责人介绍，对一个区来说，公厕可否免费提供厕纸、是全部还是部分，很大一个决定因素是财政支持，“别小看一张免费厕纸，中心城区公厕数量相对多，用厕量大，如果全部公厕免费提供厕纸，一年的财政支出还是相当大的。”据透露，虹口区80多座公厕，提供的是平板纸，一年财政支出就要几十万元。

“人脸识别取厕纸”防浪费

从技术上控制免费厕纸使用量也开始在公厕试点。近日西康路326号公厕安装了“人脸识别取厕纸”机器，成为本市首个使用这类机器的公厕。记者在现场看到，机器安装在厕所进门左侧的墙上，如厕者站在适当距离，机器就会自动“吐”出一段厕纸，如要再次取纸，要9分钟后。

公厕保洁员告诉记者，这个机器已经安装了近2个月，一开始使用的人比较少，一个是没有注意到，一个是不太熟悉怎么用，现在用的人越来越多，“一天基本上用掉1卷纸，一次‘吐’出来的纸是80厘米，基本上都够用，有的人实在不够用，我们也会帮忙再取一次，或者我们也免费提供平板纸。”

据介绍，这座公厕最近不仅安装了“人脸识别取厕纸”机器，还安装了臭味监测、如厕人数监测等系统，还可以通过电视屏幕查找附近的公厕、公交站点。这座公厕一天的人流量在1500人次左右。

沪太路1329号靠近沪太支路最近新建了一座公厕，也算是智能公厕，可监测每个厕位是否有人、厕所如厕量等数据。同时，该公厕也免费提供厕纸，用的是手感应式出纸，一次出一张。不过，记者看到，这座公厕提供的其实是擦手纸。公厕保洁员介绍，公厕4月投用，浪费厕纸的现象较少。

计划探索厕位内提供厕纸

市市容环境质量监测中心有关负责人介绍，全市有22座公厕计划在厕位内提供厕纸，但具体是哪些公厕还没有确定。

古猗园内有一座星级旅游公厕，也曾在厕位内提供厕纸，实行不久发现浪费现象较为严重，造成使用量太大，无奈改放在了公共区域。

延安中路840号公厕最初也是将厕纸放在厕位内的，“我们发现个别人将整卷纸都拿走了”，负责该公厕管理的环卫公司相关负责人曾这样告诉记者。

有关负责人坦言，22座公厕只是计划探索厕位内提供厕纸，其中13座公厕计划在黄浦区实行，但届时开始执行之后能持续多久是个问题，因为从实践来看，如今将免费厕纸摆放在公共区域的公厕中，有的当初也是放在厕位内的，“届时肯定对公厕要有所选择，考虑人流、如厕者素质以及硬件条件等”。