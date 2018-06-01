沪北区主干道增加机动车道提升通行能力-共和新路长江西路路口通畅了

记者 钟 晖

晨报讯 沪上北部区域交通要道实施“肠梗阻”破除取得成效，共和新路、长江西路路口一带排堵保畅主体施工已完成，道路通行已顺畅起来。宝山区牡丹江路（盘古路-漠河路）经过实施“舒筋活血”，原有3快2慢的道路将改建为4快2慢，车辆通行状况正在得到改观。

“我最不愿在这里开车，千方百计要绕道，太堵了，这几天情况好转，的确比较快捷。”昨天下午，共和新路、长江西路口，一位小车驾驶员对记者表示。现场交警表示，共和新路、长江西路口是交通“老大难”地区，尤其是北进口，交通拥堵时有发生。“附近就是地铁1号线通河新村站，高峰时段时常人车拥堵。后来想办法增加了一根机动车道，一举扭转局面。”

原来，经过宝山市政部门与区交通管理部门沟通，仔细踏勘研究现场，最终敲定改造方案：在北向南方向，通过拆除西侧机非分隔带，以压缩非机动车道宽度，增辟一根机动车进口道，由4根增加至5根，改造长度约120米。增辟车道完成后，所有车行道标志标线重新漆划，道路面貌焕然一新，路口通行效率大幅提升，拥堵矛盾得到缓解。

同时，有关方面又针对道路路口车流及人流量大的实际情况，对宝山区牡丹江路（盘古路-漠河路）一带也已实施排堵保畅工程。该工程范围南起盘古路，北至漠河路，全长约280米。这一路段距离2002年的铣刨加罩整治已过去了十几年之久，多年的道路通行，已致路面破损严重，纵横向裂缝、龟裂沉陷现象普遍。

为发挥牡丹江路疏解周边道路交通的作用，集散G1501的交通流量，恢复道路结构承载力，建设者向道路两侧增辟非机动车道，将原有3快2慢的道路改为4快2慢，并整体翻挖新建了人行道及机动车道。

此外，经过八个月的施工，沪上蕰川路东辅道的排堵保畅工程也已顺利实施完成。该段道路车行道宽度由原来的7.5米的一快一慢车道，拓宽到如今的10.25米的二快一慢，缓解了该段交通拥堵程度。

值得一提的是，蕰川路东辅道的排堵保畅工程立项以来，面临着红线范围外绿化权属问题亟待解决。在宝山区建交委的协调下，宝山市政中心多次与宝山区绿化市容局沟通，不断完善优化施工方案，使得工程得以顺利实施。虽然在前期绿化搬迁手续办理上时间有所滞后，但为顺利完成目标任务，建设者及时调整后期施工方案，合理分配实施了绿化、上水、强电、弱电等管线搬迁，最终顺利完成道路施工。