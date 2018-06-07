戒断毒瘾有多难？-戒毒人员出所后3年戒断率超27%

晨报记者 倪 冬

常言道，“毒难戒，但能戒”。昨天，上海市司法局召开司法行政戒毒相关工作新闻通气会透露，目前，本市戒毒人员出所(强制隔离戒毒所）后三年戒断率超27%。一名禁毒志愿者直言，戒断毒瘾最有效的办法，就是“远离毒品，坚决不吸第一口”。

合成毒品滥用占比超七成

今年是《禁毒法》实施10周年，6月26日将迎来第31个国际禁毒日。数据显示，截至2017年底，上海现有吸毒人员4.2万余名，合成毒品滥用占比超过七成。而在去年新发现的7029名吸毒人员中，这一比例更高，达到89.5%。

2017年，市戒毒局新收戒毒人员同比增长16%，其中病残高危人员占新收人数的75%，同比增长47%。目前，收治人数占全市登记在册人数的7.5%左右。

在判断是否戒掉毒瘾方面，有一个很重要的指标，就是戒毒人员出所后三年的戒断率：目前，戒毒人员出所后三年戒断率超27%。

此外，吸食毒品，往往跟犯罪联系在一起。上海市监狱管理局每年都会对刑满释放人员进行“五年重犯调查”，这一做法已经坚持了30多年。今年，在针对2013年刑释人员重新犯罪情况调查时，初步结果显示，涉毒类犯罪占比位居第一，超过了45%。这意味着，涉毒罪犯存在着再犯罪率高、教育矫治难度大等特点。

戒毒要加强“心瘾”矫治

戒毒人员既是“吸毒者、违法者”，同时也是“受害者”。考虑到人们通常愿意听取年龄相仿、知识背景、兴趣爱好相近的同伴、朋友的意见和建议，市戒毒局积极探索教育戒治的方法与路径，在戒毒场所内率先植入“同伴教育”理念，不断提升戒毒工作质量。

为充分发挥心理矫治在戒毒康复中的作用，将每年5月定为心理健康月，开展不同主题的教育活动，加强“心瘾”矫治，实现心理测试全覆盖，建立“一人一册”的心理矫治档案。近三年，累计有3万余人次接受了心理测试，9000余人次接受个别心理咨询和辅导,2.4万人次对象参加了团体心理训练活动，对181名对象进行了心理危机干预。

根据戒毒人员吸食毒品种类、毒瘾程度、危险系数、个性特征等具体情况，探索开展个别化矫治，持续完善案例库、数据库建设，坚持对成功戒毒人员跟踪调查，现已积累典型案例700余个。

为了让戒毒人员出所后能够更好地融入社会，市戒毒局大力开展职能技能培训，采用学分积分制教学模式，联接社会教育资源，接轨终身教育。按照培训获证率超九成的要求，近几年共开设了茶艺师、汽车维修、面点师等90期培训，共有3298名戒毒人员参加了培训，其中3194人获得职业资格证书，获证率达96.8%。

探索非药物戒毒康复法

鉴于吸食冰毒等新型合成毒品的人数持续上升，如何提升戒断这类毒品的成功率呢？目前，市戒毒局非常注重研究探索非药物戒毒康复方法。

吸毒成瘾是一种复杂、慢性、反复发作的脑疾病。与海洛因传统毒品作用于阿片受体不同，冰毒等合成毒品主要作用于以多巴胺为代表的兴奋类神经递质。时至今日，世界范围内仍未研究出专门作用于多巴胺的替代药，以用于合成毒品成瘾者的戒毒康复。因此，与海洛因等传统毒品利用弱效阿片受体激动剂做药物治疗的方式不同，针对冰毒等合成毒品成瘾的非药物戒毒康复方法研究，特别是神经调控技术应用于成瘾治疗，已成为各国主攻方向。

经过多年的积累，市戒毒局与社会科研机构、大专院校等单位就科学戒毒进行深入合作，针对因吸毒导致的脑功能损伤开展精准治疗，目前已取得了五项较为成熟的技术成果，包括虚拟现实戒毒矫正、重复经颅磁治疗、智能心理矫治、脑波认知干预、运动抑瘾训练。

以虚拟现实戒毒矫正为例，通过运用VR虚拟现实技术，拍摄仿真吸毒场景和3D数字建模，让戒毒人员头戴虚拟现实眼镜，沉浸在再现吸毒场景之中，诱发戒毒人员毒瘾渴求，通过眼动跟踪技术、生理参数检测，量化评估戒毒人员毒瘾程度，提供厌恶治疗、脱敏治疗和回归社会康复，达到消除戒毒人员病理性毒瘾记忆的目的。

为帮助戒毒人员恢复生理机能，戒毒所还推广了太极康复操、健心康复操和广播体操等，保障其每天训练1小时，通过运动来抑制毒瘾，增强自我控制的能力。2017年，对参加实验的80名戒毒人员出所后二年的跟踪回访数据显示，参加运动抑瘾训练的戒毒人员二年复吸率只有接受常规教育人员的一半，戒毒效果十分明显。

近几年，上海市戒毒局还对5319名上海籍出所戒毒人员进行了跟踪回访，发现三年戒断率分别为25.42%、33.9%和41.7%，三年戒断率呈明显上升趋势。