《宜德苑小区开车出门需警察“通路”》追踪-市场监管部门对两市场展开调查-一家尚未办理营业执照　另一家曾因消防问题被罚

记者 李东华

晨报讯 昨天，晨报报道了徐汇区古宜路99号宜德苑小区因一楼开设花卉市场及建材市场，给居民生活带来了长达9年的多方面困扰。当初小区竣工图显示，这两个市场原本应该是小区的停车场及小区健身中心，居民们因此质疑小区配套设施用地被侵占多年。报道刊发后，引起相关职能部门及田林街道的重视。昨天下午，街道牵头相关职能部门召开紧急会议，街道相关负责人表示将展开细致调查，如两家市场存在违法违规行为将坚决处理，还居民一个安全有序的居住环境。

昨天下午3点，记者跟随市场监督管理部门工作人员，对宜德苑小区一楼的花卉市场及宜政贵建材市场进行排查。根据《上海市商品交易市场管理办法》相关规定，其中有两条核心内容，其一，市场设置不得占用道路和绿地、林地，不得给周边居民的正常生活造成明显影响；其二，场内经营者应当在显著位置悬挂其营业执照、税务登记证以及依法应当取得的各类经营许可证。

在花卉市场内，记者并未看到市场内及各商铺悬挂相关证件。在排查过程中，市场承租人向工作人员提供了一份营业执照复印件，但该复印件上的经营主体及经营范围均与当前承租人及“花卉”经营项目不一致。在工作人员一再追问下，市场承租人承认该营业执照是之前市场经营“墙纸”类商品时的执照，今年转成花卉市场后，尚未办理营业执照，并表示正在办理当中。

在排查过程中，市场内各小商户也均没有营业执照。对此，市场承租人给出的解释是，这些小商铺均是市场承租人分包给对方进行的承包经营，与对方签订的是承包合同，而非租赁合同。

在宜政贵建材市场，市场管理方表示有营业热照，并提供了登记在古宜路99弄12号1层103室的宜政贵建材商贸有限公司营业执照复印件，但该营业执照申请信息，比如面积等是否与现市场面积相符，工作人员表示需再行核实。

随后，记者从消防部门证实，宜政贵建材市场从未提出过消防验收申请，之前还曾对其进行过处罚，并提出过整改意见。

根据《上海市商品交易市场管理办法》相关规定, 市场经营管理者申请开业登记，除符合《企业法人登记管理条例》、《公司登记管理条例》规定提交的材料外，还应当向登记主管机关提交下列文件：一、符合消防、卫生、治安、环境保护等要求的证明材料；二、符合规定用途的房地产所有权或者使用权的证明材料。

昨天下午，田林街道针对宜德苑小区事宜，牵头公安、消防、市场、房办等职能部门召开了综合协调会议，会议至记者截稿时尚未结束。据了解，会议核心议题是厘清宜德苑小区一层两个市场是否“合法合理存在”的问题，以及如何在下一步整治好相关扰民问题。