股东大会昨日召开　新任全球销售总裁重磅宣布-特斯拉第一家海外工厂将建在上海

晨报记者 林劲榆

在美国当地时间6月5日的特斯拉股东大会上，刚刚由特斯拉亚太区总裁升任全球销售总裁的任宇翔宣布，特斯拉将在上海建立其第一家海外工厂。

伴随特斯拉重磅消息落地，特斯拉概念股再次起舞。

特斯拉售价可降三分之一

据悉，上海工厂将被命名为“Dreadnought”（无畏舰，原为巨型战列舰统称），会同时生产特斯拉的电动汽车与其所需的动力电池。在此之前，特斯拉的动力电池是在美国内华达的Gigafactory生产，Model S/X/3三种车型则是在加州的弗莱蒙特进行装配。

任宇翔在股东大会上表示，更多细节正在商讨中，将在下个月公布。此前有消息称，特斯拉的下一款车型Model Y可能在中国投产。

马斯克曾公开表达过在中国投资建厂的强烈兴趣，并表示，如果能够在本地生产，免去关税和降低运输成本，可以让特斯拉电动车在中国的售价下降三分之一。目前，特拉斯销售到中国市场的特斯拉电动车主要面临25%的进口关税、增值税和运输装卸费等。关税下调政策公布后不久，特斯拉已经宣布将对国内在售的ModelS 和ModelX进行降价，降幅在4.8万元至9万元之间。

中国市场对特斯拉有着巨大诱惑，目前已是特斯拉在美国以外的最大市场。2017年，特斯拉在中国的销售额为20.27亿美元，较2016年增幅超过90%，占到当年全部销售额的近20%。

特斯拉进入中国正面临最好的政策机遇。今年4月17日，国家发改委给出了取消汽车行业股比限制的时间表：

2018年将取消新能源车和专用车股比限制；2020年商用车外资股比限制将取消；2022年，市场份额最大的乘用车（此处专指燃油乘用车）外资股比限制也将取消，同时取消合资企业不超过两家的限制。5月14日，工商资料显示特斯拉已经在上海建立了独资公司。

特斯拉概念股闻风起舞

昨天，特斯拉板块早盘快速走高，其中科达利上涨6.97%、鸿特科技上涨6.87%、保隆科技大涨4.99%，上海临港涨2.68%，旭升股份、三花智控均纷纷跟涨。

随着特拉斯中国工厂落地，国产化的逐步实现，对整个产业链的利好也开始释放，特别是动力电池产业链。同时，一些优秀的国产零部件供应商也有望进入到特斯拉的供应体系当中。

天风证券有关分析人士指出，如果特斯拉在华建厂落地，将利好本地动力电池供应链。2018年特斯拉目标产量50万辆，对应锂电池需求将超过30GWh。2020年目标产量100万辆，对应动力电池需求量将超过60GWh。届时如果中国市场的全球占比达到40%，则动力电池需求量将超过20GWh，动力电池需求将大幅增长。

梳理A股的上市公司发现，目前特斯拉概念股主要包括电池、配套零部件两大部分。

电池方面，从技术路线上来看，特斯拉是高镍锂电池的代表（NCA），高镍811及高镍电解液符合行业发展的方向，811高镍正极环节上市公司包括杉杉股份、当升科技，高品质电解液方面，概念股包括新宙邦和天赐材料。

在配套零部件方面，旭升股份是特斯拉的核心铝合金零部件供应商，主要配套ModelS、ModelX、Model3等车型。另一家特斯拉概念股中鼎股份下属子公司美国A-CUSHNET近期已成为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品的批量供应商。