普华永道发布《2018-2022 娱乐及媒体行业展望》-互联网接入将支撑中国娱乐业未来五年增长

晨报记者 曹西京

尽管这两天A股影视板块受“大小合同”事件影响应声下跌，但普华永道《2018-2022 娱乐及媒体行业展望》显示，中国的娱乐及媒体市场收入未来五年将增加1010亿美元，以7.2%的复合年增长率发展至2022 年，达到3430亿美元。同时，数字化发展势头不减，2017 年数字化业务的营收已占行业总体收入近六成，预计未来五年的复合年增长率将达9.4%。

数据显示，互联网接入将成为中国娱乐及媒体行业增长的重要因素。普华永道合伙人周伟然表示：“智能手机正在重塑全球娱乐及媒体市场，这促使市场焦点和投资再次回到互联网接入服务和广告，企业在重新探索盈利模式，中国市场在OTT等新兴领域将获得极大收益。”

网络广告收入全球第二

2017 年，中国网络广告收入达457亿美元，再次成为全球第二大市场，仅次于美国。其中，国内三大技术公司（百度、阿里巴巴和腾讯）占据绝大部分份额。

据预测，中国的网络广告将以11.8%的复合年增长率至2022年。其中移动网络渗透率预计已达到79%，移动网络增长同比超过20.1%，预计到2022年，移动网络广告将占国内网络广告总体收入的72%。

值得注意的是，视频点播、实时流媒体播放和在线购物也对移动网络广告的增长有所推动。

互联网电视方面，2017年中国OTT视频收入达24亿美元，付费服务收入大于广告收入。预计至2022年，OTT视频将以16.3%的复合年增长率增长。

不过，监管对市场影响颇大。目前的监管要求包括：OTT视频企业必须与持有牌照的广电企业合作，才能通过OTT视频提供在线内容。此外，外商独资企业或合资企业不能作为IPTV或OTT视频电视的服务提供商进行运营。

国内OTT视频行业的主导地位由百度、阿里巴巴和腾讯占据，市场份额超过60%。未来五年，盈利模式将从免费播放转变到付费服务，预计内容将越来越多地侧重于原创，以实现产品差异化，控制成本，拓宽选项。

视频游戏三年超韩国

2017年，中国以超过5.8亿的游戏用户成为全球游戏行业的先锋。未来五年这一行业复合增长率将达到9.7%，将由2017年的200亿美元增长至2022年的317亿美元。至2021年，中国将超越韩国，成为全球第二大市场，美国将继续保持全球最大市场的地位。

电子竞技预计将成为中国保持领先优势的一个关键领域，普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人陈建孝说：“电子竞技的影响力正在不断升级，公众的兴趣和热情，加上政府的支持，电竞行业的潜力巨大。”

电影市场触底反弹

2017年中国票房收入触底反弹，达到82亿美元，很大程度上归因于票价上涨。凭借占影院总收入93%的票房销售，国内票房预计将以9.7%的复合年增长率保持增长，到2022年达到131亿美元。

与美国每百万人口124块屏幕相比，中国每百万人口只有33块屏幕，还存在大幅扩张的潜力。到2022年，中国将拥有近72500块屏幕。内容方面，2017年有六成最佳影片出自本土电影，尽管国际电影占据了中国票房收入的46%。