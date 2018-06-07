“金特会”定在新加坡嘉佩乐酒店举行-特朗普告诉媒体记者，新加坡会晤筹备“进展非常好”

闫 洁（新华社专特稿）

美国白宫发言人萨拉·桑德斯5日说，总统唐纳德·特朗普与朝鲜最高领导人金正恩定于12日在新加坡圣淘沙岛嘉佩乐酒店会晤。

特朗普同一天告诉媒体记者，会晤筹备“进展非常好”。

会晤场所私密性较好

桑德斯当天在社交媒体发文，公布美朝领导人会晤地点，感谢新方热情款待。她前一天说，特朗普与金正恩的“首场会晤”暂时定新加坡时间12日上午9时开始。

嘉佩乐酒店是美方先遣人员为会晤做后勤准备而下榻的酒店。美联社报道，白宫工作组上周在这家酒店与朝方官员会面。

据新加坡《联合早报》介绍，嘉佩乐酒店由昔日军队营房修复改建而成，有112间客房。

酒店部分建筑在19世纪80年代建成，至今有100多年历史，阳台餐区、木门、窗户、走廊等都保有浓郁怀旧风格。由于旧时营房所处地点地势较高，人们在酒店入口处只能看到大片绿荫，看不到营房后方增建的酒店客房，私密性较好。

安保布防相对容易

了解会晤安排的消息人士告诉法新社，嘉佩乐酒店距人口密集区较远，安保布防相对容易。另外，圣淘沙岛与陆地仅有一条堤道相连，中断交通可有效阻止外部人员接近，是会晤的理想场所。

圣淘沙在马来语中有“和平与宁静”之意。

新加坡政府4日公告，圣淘沙岛全境、岛屿与陆地相连的桥梁及周边地区、香格里拉酒店及周边地区10日至14日划为“特别活动区”，禁止武器、无人驾驶飞机、扬声器、横幅等进入这一区域，人员进入须接受警方搜身。

“试探诚意”的会晤

特朗普5日告诉媒体记者，新加坡会晤筹备进展顺利，“建立起不少关系、做了不少磋商。我们看看会发生什么”。

特朗普先前有意调降会晤预期，回避双方取得“突破”的可能性。他1日在白宫会见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲，随后多次提及“过程”一词，认定一次会晤无法化解美朝分歧，可能需要“两次或三次”会晤。

在特朗普看来，新加坡会晤将是一次“试着了解对方”的会晤。

原美国对朝政策特别代表尹汝尚（约瑟夫·尹）5日在一场国会听证上认同这一看法，认定这将是一场“试探诚意”的会晤。

美方要求朝方先“完全、可验证、不可逆”地弃核，再解除制裁；朝方主张半岛以“阶段性、同步”方式实现无核化。