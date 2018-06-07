普京连任后首次出访选择奥地利-此访能否成为俄欧关系的“破冰之旅”，备受关注

晨报记者 徐惠芬 综合报道

当地时间5日，俄罗斯总统普京抵达维也纳，对奥地利展开工作访问。这不仅是普京开启第四个总统任期后首次出国访问，也是其近一年来首次访问西欧国家。在俄欧关系颇为紧张的背景下，此次访问备受关注。

称西方制裁伤害所有人

近年来，因克里米亚问题、乌克兰东部冲突和叙利亚内战等矛盾，俄欧关系陷入低谷。所以，这一次，普京在开启第四个总统任期后，把首次外访目的地定在了奥地利，让外界纷纷猜测，这是否将成为俄欧关系的“破冰之旅”。

当地时间5日下午1时30分左右，普京抵达奥地利首都维也纳，正式开始工作访问。

当天的访问安排十分密集，普京不仅会晤了政界、商界人士，还在奥地利外长克奈斯尔陪同下给红军英雄纪念碑献花圈，并参观了维也纳艺术史博物馆等。

在与奥地利总统范德贝伦会面时，普京表示，西方的制裁行为伤害所有人，包括俄罗斯在内，各方都希望予以解除。

范德贝伦说，奥地利致力于缓和紧张局势。奥地利不会违反欧盟对俄罗斯实施的制裁措施，奥地利与欧盟路线保持一致，但致力于对话。

普京还与奥地利总理库尔茨举行了会谈，经济合作是会谈主要议题之一，其中包括两国合作的重点——能源合作。

当天，俄罗斯天然气工业股份公司和奥地利石油天然气公司签署了延长天然气供应协议，将2028年到期的现有协议，延长到2040年。

普京说，奥地利是俄罗斯向欧洲输送天然气的关键国家，奥地利作为能源枢纽，确保了整个欧洲的能源安全。

访问“在西方最后的朋友”

再任总统后，为什么普京选择奥地利作为首次外访目的地？

一方面，奥地利是欧洲国家中对俄罗斯比较友好的国家。此次普京访奥，甚至有媒体称，这是“普京访问在西方最后的朋友”。

德国《商报》称，奥地利总理库尔茨是欧盟内赞同与俄罗斯建立良好关系的支持者之一，是普京在西方最后的朋友。他此前曾表示，希望奥地利能充当俄罗斯与欧盟的“桥梁”。

因为和俄罗斯关系良好，所以在英国“毒谍案”发生后，不少欧盟国家和俄罗斯互相驱逐外交官，但奥地利成为欧盟为数不多几个没有从俄罗斯召回外交官的国家之一。

此外，今年七月底，欧盟将决定是否延长对俄罗斯的制裁。《欧洲时报》就此指出，届时奥地利恰好是轮值主席国，在争取取消欧盟对其制裁的事宜上，俄罗斯需要奥地利的斡旋，这也是普京此次访问奥地利的重要任务。

值得注意的是，特朗普就任美国总统后，美国与不少欧洲国家的关系越来越紧张，这也为俄欧关系转暖增添动力。

当然，眼下世界杯开赛在即，此次普京踏足欧盟国家，也有助于和欧洲球迷拉近关系。