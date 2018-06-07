晨报记者 林颖颖

今天，第一批“00后”参加高考，近5万名上海考生分赴全市19个考区99个考点、2000余个考场。

他们绝大多数是2000年出生的“千禧宝宝”。庆祝“新千年”的场景还历历在目，如今他们早已破壳而出，茁壮成年。

和其他年代的人相比，我们似乎很难给“00后”贴上一个统一的标签，他们每个人身上都有独特的气息。

也许因为他们伴随互联网而生，在信息时代中长大，有各种各样的成长平台。很多人小小年纪，就游历名山大川，遍览古今圣贤。可以说，“00后”的视野更开阔、知识面更广、个性更鲜明、想法更多元。

在“70后”、“80后”、“90后”眼里“一考定终身”的高考，到了“00后”这里，也似乎褪去了“改变命运”的魔力和压力。

“00后”的高考谁做主？超过半数受访“00后”考生不认同“高考改变命运”的说法，他们更认可“高考增长经历”的判断，甚至超过70%的“00后”家长，也认同这样的观点。

“00后”这样回答的底气在于，社会给个人成长发展的机会更多了。

就高考而言，正在变得更加立体，更加多元。

2017年开始，上海首次新高考开考，“两依据一参考”，外语一年两考，数学不分文理。在今天的上海，正如上海市教育考试院院长郑方贤所说，高考实际已由春季高考、专科层次依法自主招生、“三校生”高考、高中学业水平等级性考试和统一高考（秋季高考）组成。

在今天的秋考开考前，上海已有2000余名考生通过1月份的春季高考，被本市20多所本科院校录取；3000多名考生通过参加3月份举行的专科层次依法自主招生被本市高职（大专）院校录取。对这5000多名考生而言，提前成为秋季高考“不考族”。

高考在考试科目和考试时间的选择上，也更加个性化。有同学高二参加地理、生物的等级考，也有同学选择在高三参加等级考，有学生参加英语一考或两考。有“00后”学生选择到外地，去上心仪的学校。还有人选择了国外高校。

……

正如一位“00后”考生所说，高考只是一个平台，但是人生平台很多，世界平台更多。

通过各种各样的机会，“00后”通过不同的平台，让自己更好地学习，更好地成长、成才。

当高考不再那么重要，当人生的转折契机从“点”变成“面”，当成才之路真正的“条条通罗马”时，我们有理由相信，“00后”的高考以及之后的人生，一定会更加丰富、多彩、可期。

高考前，我们走进了复旦大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、上海纽约大学、上海师范大学、上海体育学院、东华大学、华东理工大学、华东政法大学等高校，邀请百名“90后”大学生，为学弟学妹们送上高考祝福！

听见了吗？百名“90后”大学生正在大学里为你送祝福：你只管走过去，一路鲜花，自会开放。高考加油，我们在大学等你！

“90后”大学生: 加油，我们在大学等你！

晨报记者 徐斌忠 林颖颖 朱晓芳 实习生 金闻馨 丁珏汭

姓名：蓝紫文

学校：上海财经大学

专业：会计学（研二）

高考祝福：尽全力，别后悔，高考加油！

蓝紫文进大学6年了，对她而言，高考似乎已经过去了“很久很久”。但是，她说，高考对她的影响似乎最深远。高考后的她，能够以平和的心态面对所有的考试。

蓝紫文说，在他们班级高考倒计时5天时，大家已经不做新题型，就是巩固知识，看之前的错题集。“其实在高考前，学校已经做过很多套题，有很多次模考了，会做的题你已经会了，但是之前错过的题，可能在高考考场上还会错，这些知识在考试前的复习，就很重要。在考试前一定要告诉自己，绝对不能把会的题做错，而要把自己最好的能力展现给高考。”

当考完一门学科时，先不要急着和同学对答案，一定要等到考完所有的科目，再去对答案，否则会影响到后面的考试，不利于自己后面科目的发挥，如果发现答案有错，也不能太纠结太自责，“当然要原谅自己呀”。

“高考就是一场平时的考试，我只要做好自己就可以了，所以考试心态真的很重要。”

姓名：王者

学校：上海师范大学

专业：谢晋影视艺术学院播音艺术专业（大一）

高考祝福：希望大家考出好成绩，实现自己的梦想。

王者是上师大谢晋影视艺术学院播音艺术专业的大一学生。曾经是艺考生的她，经历了不少高考的艰辛。她至今对高中班主任充满感激。“班主任十分支持我的艺考，她认为我为喜欢的专业去努力是件了不起的事。平日里，班主任也常常找我聊天，谈谈我的专业，我的职业和未来。”

在准备艺考的三个月时间里，王者落下一些文化课。艺考后，班主任安排班上成绩好的学生做她的同桌，方便为她补课。王者当时的数学成绩不太好，而她同桌的语文和英语是弱项。

于是，她们互相帮助，给对方制定了科目计划表。晚自习时，她的同桌督促王者背单词，王者也会反过来让她的同桌做数学试卷。而没有像其他艺考生那样，去培训机构补习文化课。“这对我来说，是格外正确的选择。班主任和同桌对我的高考帮助很大。”

王者的高中和她母亲的工作地点是在两个城市。回想起备考时的场景，王者依旧很动情。“她为了我的高考，每天开车来回需要一个多小时。晚上，她陪我一起学习；白天，我们吃完早餐，她开车去上班。在冬天，当时路很滑，不好开车。”说到这，王者的声音有些颤抖。

王者通过考理科进入上师大。她认为，备考期间做的一些密集的、机械的训练，虽然枯燥，但对记忆和逻辑思维的提升很有帮助。正在读播音主持专业的她需要记台词、背稿件，编排节目，对事件即兴评述，当年高考获得的经验和能力，让她如今轻松不少。

姓名：李一婷

学校：上海科技大学

专业：物质科学与技术院本科生（大四）

高考祝福：尽全力呈现最好的自己，未来有无限可能！加油！

四年前的6月，李一婷作为浙江省湖州中学的一名高三学生，迎来了人生的一次大考。

改变打算读建筑专业的初衷，李一婷选择了上海科技大学。而眼下即将从上海科技大学毕业的她，已收获瑞士洛桑联邦理工学院、加州大学戴维斯分校、加州大学伯克利分校、京都大学等多所高校的录取offer。

如果把与上海科技大学发生交集比作是一场恋爱，李一婷更像是被追的一方。高二的暑假，李一婷参加了上海科技大学组织的高中生夏令营活动。大概校方对营员的表现悄无声息地进行了观察、记录和评价。夏令营闭营前，李一婷在结束一个面谈后被告知，校方直接给予她上海科技大学2014级本科招生校园开放日的PASS。

2014年3月，乍暖还寒。李一婷穿着厚重的大衣，前来参加上海科技大学第一场校园开放日，轻声回答面试官老师的提问：“你为什么想要选择上科大？”

鱼和熊掌，不可兼得。选择，同时也意味着放弃。也因此可以说每一次选择，就是一次挑战。上海科技大学是一所全新的大学，2014年才开始招收第一届本科生。选择这样一所年轻的大学，理由是什么？

“因为觉得上科大能帮我实现梦想。”这是李一婷当时给予面试官的回答。

似乎有点大而化之的答案，不知是否令面试官满意，但结果李一婷很满意：她拿到的上海科技大学校园开放日的综合成绩是A档。

“选择上科大的初衷，是因为觉得新学校有着全新的挑战，优越的师生比以及强大的学校设施能让我实现自我挑战，自我提升，实现自我发展的梦想。”

大四上学期，李一婷得到了作为交换生去加州大学伯克利分校的机会，在UC berke-ley化学学院进行了一学年的学习。“伯克利的同学里藏龙卧虎，而我从来没有因为自己来自一个全新的学校而感到不安或紧张过，因为在这里证明自己的能力，远比告诉他人自己来自全球排名前几的学校重要。”

而今，斩获多所海外名校offer的李一婷，又要做出人生重要的选择。相比四年前，李一婷淡定了许多。“人生，就应该做出一次又一次的选择。我选择过全新的上科大，就不会畏惧在接下来的人生中继续挑战自己。”

已被录取的准大学生: 努力，我们在场外加油！

今天，近5万名上海考生分赴全市19个考区、99个考点、2000余个考场。

在今天的秋考开考前，上海已有2000余名考生通过1月份的春季高考，被本市20多所本科院校录取；3000多名考生通过参加3月份举行的专科层次依法自主招生被本市高职（大专）院校录取。对这5000多名考生而言，提前成为秋季高考“不考族”。

晨报记者 林颖颖 李星言 杨青霞

姓名：孙旭东

学校：大境中学

去向：春考成绩346分，被上海大学工商管理专业录取

高考祝福：祝你们尽最大的努力，考到理想的学校！

相比于同班同学这段时间的冲刺，孙旭东的日子滋润多了——看书、学车，规划暑假安排……他在4月收到了上海大学工商管理专业的录取通知书。

三年前，孙旭东从进才实验考入大境中学，语数英“大三门”的成绩一直不错，居于班级前三，年级排名大约可以到前20位。

高二生物等级考时，他只拿到了C+。这也让他和家人重新审视起高考志愿的规划。

“秋季高考要考6门，我的‘小三门’估计会拖后腿，春考就看语数外成绩，对我来说是有利的，如果有合适的学校和专业，春考录取还能提前解放。”孙旭东说。

春考招生详情发布后，他和家人详细研究后，打算报考上海大学，目标是上大的电子信息专业。”孙旭东的目标原本是电子信息专业。今年上大春考新增了一个工商管理专业。

班主任也帮孙旭东作了很多分析和规划，“从高二开始，老师就一直帮我进行情况分析和规划建议，春考的选择也参考了老师的意见，很专业也很贴心。”

最后，孙旭东在春考里获得了英语122分、语文100分、数学124分的成绩，总分346分，属于正常发挥。差电子信息专业几分，过了工商管理的分数线，孙旭东和家人研究后，觉得工商管理专业适用面广，也很不错，于是开始准备面试。

4月，他终于收到了上海大学工商管理专业的录取通知书，在同班同学里先一步“上岸”。

姓名：缪言

学校：复旦附中WLSA国际高中课程班

去向：美国达特茅斯学院

高考祝福：愿各位马到成功，高考大捷！

和缪言面对面，你能感受到这个18岁女孩的气场：淡定却不霸气，温柔却不娇弱，智慧却不自居，五官酷似全智贤，更有一份小女生的清新。从七宝外国语小学到世外初中，再到复旦附中WLSA国际课程班，她不禁让人想起一句流行语：明明可以靠颜值，却还要拼才华。

她拥有丰富的实践经历，是上海高中生辩论联盟主席，在今年4月拿到了美国八大常春藤大学之一、本科教育全美排名第二的达特茅斯学院的录取通知书。

此刻，她正一边整理远行的背囊，一边为同龄人鼓劲加油。

从小到大，缪言就读的学校都不错，小学在七宝外国语小学，后来因为妈妈工作变动，中途转到了江宁学校，初中考上了世界外国语学校，高中则来到了复旦附中。

对她而言，学习从来不成为压力，哪怕学得不好的时候，也总是会想着，自己疏漏的地方在哪里，并且把后续的努力当成一种挑战，有进步就感到很开心。

缪言说，取得好成绩最重要的秘诀就是3个关键词：好好预习、认真听讲、积极提问。

“预习很重要，预习好了，上课的时候就相当于在巩固知识，再认真听讲，知识点基本就能掌握。课后把老师布置的题目都搞会，该问的及时问，不带着问题进入下一轮学习。”

在申请国外大学提交的成绩单上，她的SAT成绩1540分（满分1600），托福117分（满分120），6门AP成绩都是满分。

曾经辅导过缪言备考SAT的刘茉老师说，在她接触的高中生中，缪言是认知和心智都比较成熟的，特别有自己的想法，时刻想要进步，并且善于反思总结。她说，缪言之所以能拿到美国藤校的offer，除了好看的成绩单，和高中三年的经历很有关系，“她是一个全面发展的孩子，学习和社会实践的平衡能力也是很出众的，这是国外大学非常看重的”。

姓名：卫羽岚

学校：松江一所普通高中

去向：健康医学院

高考祝福：祝同学们正常发挥，被心仪大学录取！

在松江一所普通高中的班上，36位学生2位同学参加春考被本科院校录取，6位同学参加3月份的专科层次依法自主招生被本市高职（大专）院校录取。卫羽岚是6位参加专科自主招生的同学之一，目前被健康医学院录取。

当班上的同学还在复习高考习题的时候，卫羽岚已在忙于健康医学院的入学准备和各种培训活动。班主任潘老师说：“最初卫羽岚的父母和我说想参加专科层次依法自主招生，目标明确想考健康医学院，因为看好这所学校的专业和未来的就业。关键是卫羽岚自己也喜欢这个专业，所以我觉得挺好的。卫羽岚在班上的成绩属于中等偏下，如果从高考考入健康医学院本科会有点难，像现在这样的方式考进健康医学院，从专升本读起或者直接就业都是不错的选择。”

健康医学院是卫羽岚的第一志愿。她说：“也许高考并不适合所有人，现在高考的路多元化，像我这样觉得高考压力大的学生选择另一条路也很好，关键我觉得适合自己。当被健康医学院录取后，我整个人都轻松了。我选择的是助产专业，报考之前对相关专业已经有了一定了解，由于二孩政策的开放，未来这份职业一定会很吃香。”

4月份，卫羽岚被健康医学院录取后，一直忙碌着，因为新学校每周都安排了各类讲座，有些讲座和专业有关，还有类似参观校园、志愿者等活动。

为身份证遗失考生

警方开启绿色通道

晨报记者吴艺璇报道 2018年高考将于6月7日至9日举行，记者从上海市公安局了解到，公安机关将全力做好考点现场安保、周边交通秩序管理、社会面治安防控工作，确保高考期间全市社会面平稳有序，努力为广大考生创造良好的考试环境。

对考前因需要加急办理居民身份证的考生，公安部门将予以优先受理、优先制证。

针对今年高考为周四、周五工作日和周六休息日的情况，公安交警部门已对考生人数和考场分布情况、考点周边道路通行条件、停车资源以及公共交通运行情况进行了逐个实地踏勘，并制定了针对性工作措施，如视情开辟临时停车场地和泊位设置停车引导标志，便于接送考生车辆停靠。

警方提醒广大考生，遇各种困难，请及时拨打110或向身边民警求助。

近1300名抢修员

严阵以待保供电

晨报记者徐妍斐报道 记者最新获悉，随着各项工作准备到位，6月7日-9日期间，国网上海市电力公司将在全市以高标准、高规格、高要求落实各项保电举措，为上海市数万名考生提供坚强供电保障。

据悉，今年上海全市考点涉及86座配电站、378条10千伏配电线路、144个配电台区。前期，国网上海电力已对全部考场完成外部线路及设备的拉网式排查和考点内部用电安全检查，同时制定应急处置预案。

考试期间，共将安排电力抢修队伍150支、落实抢修人员近1300人、应急发电车266辆，对保电线路加强电网设备的特巡，每三小时安排动态巡视情况汇报，全力确保措施到位、人员到岗、物资充足，以充足准备应对各考点可能发生的突发情况，力求快速高效处置可能出现的故障问题。

浦东考点周边

一律禁鸣

晨报记者倪冬 通讯员丁宏奇报道 今天，本市首批“00后”应届高中毕业生即将迎来高考。为保障高考交通畅通，浦东公安分局交警支队将扩大噪音管控范围，在重点保障听力测试的基础上，将道路噪音管控时间覆盖到全部3天考试期间，在所有考点周边路段临时设置禁止鸣号警告标牌，要求非机动车与机动车一律禁鸣。同时，强化考点周边道路机动车违法鸣号等突出违法行为的严查严处，并对助动车、电动自行车等二轮类车辆随意鸣号现象开展劝导管理，进一步消除噪音源。