嘿，00后，加油啊-你有一千个理由兴奋紧张，但你更有一千个理由憧憬期待，因为这意味着你的人生将开启下一段无限可能

吴 飞

今天是高考开始的日子，据说今年参加高考的是“00后”，那么就讲一点“00后”们感兴趣的东西吧。

比方说马上就要开始的世界杯，32支球队的实力是可知的，但足球最吸引人的，永远是比赛走向的不可知。不到终场哨音响起，你永远不知道下一刻会发生怎样的令人热血沸腾的奇迹。

还有“00后”们喜欢的菊姐，在可知的那些唱唱跳跳的环节，王菊未必比其他选手出色。但令人欣赏的是，她面对不可知的选拔结局时，那种从容和大气。

好了，亲爱的“00后”们，高考就是一道分水岭——

在高考之前，你们人生的轨迹，都是可知的。每天需要面对的都是一样的上课、下课还有数学、英语、作文。就连高考本身，也会是在严格的考纲限定之内，有着固定的题型。你们需要做的，就是对这些可知的东西，精心准备，冷静发挥。

而在高考之后，你们将要面对的人生，一切都是不可知的，未来将会发生的所有事情，都取决于你们的选择。大学里是选择图书馆、自习教室，还是选择在寝室里玩手机；毕业之后选择什么样的工作，选择用什么心态进行你的工作；选择用什么方式与身边的亲人、朋友相处；选择如何分配和处置你们的财富……

好在你们生长在信息时代，相信你们比起上一代人，在相同的年龄上，你们要知道更多的事情，有更多自己的想法。你们老早就在游戏里面体验过对不可知的挑战，在综艺节目里感受过面对不可知时的紧张。但当真的要独自面对人生的不可知时，希望你们仍有游戏里稳稳端住手里98K的勇气，但不要有游戏输了还能重来一局的随意；希望你们能学到菊姐身上那种永远做自己的自信，但也要了解自己、脚踏实地。高考只是你们人生球赛的开场哨，愿你们在全场比赛的每一分钟里，都像对待高考那样认真、努力——这些，或许是要比一场考试的结果更加重要的事情。

好了，最后祝今天走上考场的“00后”们考试顺利。