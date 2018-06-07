上海率先推汇算清缴电子退税

记者 胡 迎

晨报讯 近日，记者从市税务部门获悉，上海在全国率先推行汇算清缴电子退税，从纳税人申请退税，到税务和国库部门审批，直至税款退库入账，全流程都可在网上办理。

据统计，自5月14日电子退税业务正式上线，至月末汇算清缴工作结束时，全市网上办税服务厅共受理退税申请4695笔，现已退税款2384.9万元，从网上申请到税款入账的平均时间比原先至少缩短一半。

据市税务局规划核算处处长董理介绍，由于退税业务涉及企业、税务和国库代理支库等多部门、多系统的信息交换，过去一直采用纸质资料人工传递的方式。纳税人需要携带退税申请表、完税凭证和多缴税费证明等各类纸质资料，前往办税服务厅办理。税务部门审批后，再要将全套资料送到国库，办理退库手续。为了彻底解决退税手续多、资料繁和时间长的问题，切实减轻纳税人负担，上海市税务部门与本地人民银行、相关商业银行积极协商，共同研究，开发出汇算清缴退税的网上办理系统，又经过反复联调测试、操作培训和试运行，于今年5月份正式上线，在全市范围推广。

“在电子退税模式下，税企端和税银端的所有环节全面打通，电子数据代替了纸质资料，网上传输代替了人工传递。纳税人不需要提交任何纸质资料，一次都不用跑税务局了。”董理说。