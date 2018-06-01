中国国际进口博览会招展情况大大超出预期-超15万采购商将到会

晨报记者 谢 竲

在首届中国国际进口博览会倒计时150天来临之际，进口博览局于昨天披露了各项工作的最新进展。目前，进口博览会筹备工作已从“以招展为主”向“办展为主”转变，各项工作正紧密围绕进口博览会“不一般”的特点，全力推进。

招展情况超出预期

经各方共同努力，目前已基本完成企业展招展任务，招展情况大大超出预期。

具体来说，有三个特点：一是坚持高标准。参展企业向国际先进水平看齐，已签约世界500强和龙头企业超过160家。二是坚持广泛性代表性，截至目前，累计有120多个国家的企业签约。参展企业规模大、影响大、水平高，将带来一流展品，为办成国际一流展会打下了坚实基础。大力引进“一带一路”沿线国家优质特色企业和展品参展，并积极鼓励最不发达国家企业参展。三是展品整体水平对标国际一流，突出优质特色，品种丰富，为境内外采购商提供更多选择，提升办展实效。

央企成首批采购商

根据中央批准的招商工作方案，首届进口博览会拟邀请超过15万境内外采购商到会，以政府组团为主，包括地方交易团、央企交易团等。目前，国资委已经组建了央企交易团，中央企业相应成立了交易分团，央企分管负责同志担任交易分团团长，全部98家中央企业成为第一批采购商。5月23日首届中国国际进口博览会交易团组织工作电视电话会议在京召开，商务部部长钟山等作讲话动员，各地交易团组建工作已经全面铺开。

积极推进供需对接

首届进口博览会将积极推进展前展中展后、线上线下供需对接，为参展商和采购商提供增值服务。

积极举办展前线下供需对接会。第一场对接会已于4月底举办，邀请47家中央企业、地方国企、大型民企和外资龙头企业的百余名采购商到会，与25家世界500强和行业龙头企业参展商进行对接，取得了很好的效果。进口博览局还将分展区举办月度参展商采购商供需对接会，促进供需双方在展前有效沟通、精准对接，以扩大展会成交。6月14日，进口博览局将举办首次专场（食品展区）对接活动，部分参展产品现场展演，与采购商“零距离”接触。

论坛筹备有序开展

首届虹桥国际经贸论坛将由一场开幕式和三场平行论坛组成。其中，开幕式将有2000多名代表参加； 三场平行论坛每场约800名代表参加。论坛将在“激发全球贸易新活力，共创开放共赢新格局”的共同主题下，分别聚焦“贸易与开放”、“贸易与创新”、“贸易与投资”等议题，重点就推进贸易投资自由化便利化、构建开放型世界经济、推动贸易创新增长以及促进贸易投资可持续发展等内容进行讨论。

目前，论坛各项筹备工作稳步有序开展。