近百处文物建筑本周末开放-会审公廨旧址、警务处旧址、德莱蒙德住宅等首次向公众开放

晨报记者 何雅君

高耸的铁门、嵌着红砖的外墙、巴洛克式的旋转楼梯……许多人都曾路过建国中路上的会审公廨旧址与警务处旧址，透过栏杆欣赏这两处百年文保建筑的外貌。如今，这里是黄浦区人民检察院所在地，自2014年完成修缮以来，从未大规模向公众开放过。昨天，记者从黄浦区文保局获悉，6月9日，这两处旧址将首次面向社会公众开放。

另外，在6月9日-10日举办的“文化和自然遗产日”活动中，上海有97处文物建筑将分时段免费开放，其中包括：黄浦区的上海古城墙和大境阁、长宁区的圣约翰大学旧址、虹口区的1933老场坊、嘉定区的法华塔、普陀区的真如寺大殿、徐汇区的巴金故居、松江区的杜氏雕花楼、青浦区的崧泽遗址博物馆等。除黄浦区会审公廨及警务处旧址外，静安区的德莱蒙德住宅亦是首次向公众开放。

保留“远东第一大法庭”

走进建国中路22号大门，会审公廨旧址与警务处旧址分别位于中央花坛的东西两侧。会审公廨旧址是一幢主要沿用新古典主义建筑风格的三层楼，建成于1915年。灰色的底层看起来很矮，据黄浦区人民检察院办公室主任杨旭垠介绍，底层原本是庭审前关押涉及刑事案件嫌疑犯的监房，现作为档案库房使用。

和底层相比，二层外廊的红砖拱券砌得特别高，三层外廊则用笔直的红砖立柱支撑。顺着大楼南面的蟹钳形旋转楼梯上到二楼，推开拱顶大门，就能看见一间保留着法庭结构的大会议室。杨旭垠告诉记者，这里原本是“远东第一大法庭”，中外法官曾在这里一起听审。“会审的意思就是联合审判案件，公廨的意思是公家设立的判案场所。”法庭装饰主要采用西式风格，四周的拱形门框上镶嵌着扇形的彩色玻璃，两边靠墙还装有壁炉，是为旧时原物。从二楼通往三楼的木梯拐角处，有一面高大的衣冠镜。杨旭垠说：“三楼是检察院会议室、办公室所在地，以前是法官的办公室。法官开庭前会路过这面镜子，整理衣冠。”

1918年建成的警务处旧址由法国设计师夏立、巩凡西设计，上海沙德利公司承建，共四层高，外观结构与会审公廨有所不同。底层和四层看起来较矮，二、三层的外墙上以粗大的方形灰色立柱为支撑，红木色的窗框镶嵌在红砖中。据介绍，该楼原为三层建筑，20世纪30年代因为办公场所不够用，又加建了一层。底层原为监狱，修缮时按原样保留修复了三间牢房，用于参观展示。二至四层原为警务人员的办公室，现在是黄浦区检察院的办公区。从警务处大门经由花岗石大楼梯进入室内大厅，可以看见楼上每层都有内围式走廊，中空部分直通顶部的玻璃天棚，阳光透过玻璃射进来，把整个楼照得亮晃晃的。

严格按照原始构造修复

这两处文保建筑修复时，专家曾表示，它们能够保存得相对完整，与其一直被司法机关使用、少有人敢破坏有关。

上海解放后，会审公廨旧址先后成为华东地区高级法院、上海市高级法院、卢湾区人民法院的办公场所，警务处旧址则是上海市公安局卢湾分局所在地，2004年公布为卢湾区登记不可移动文物，后来却空置了7年。2011年，卢湾、黄浦两区“拆二建一”，新的黄浦区人民检察院获准搬到建国中路22号大院，但荒废已久的老建筑已经残破不堪，急需修缮。

根据文物保护法相关规定，老楼修缮必须遵守“不改变文物原状”的原则，修缮方案报区文化局并经专家评估会审批。审批通过后，修缮工作于2011年底启动，历时3年完成。由于修缮时参照了大量历史资料和图片，对于破损的结构严格按照原始构造尺寸、选用相同的建材修复，如今，两幢楼的外观和百年前的老照片对比起来十分相似。会审公廨大楼所有的后期添加物都被拆除，并按原始档案图恢复了外廊和具有代表性的蟹钳形旋转楼梯。2014年，两处建筑被列入上海市新增市级文保单位名单，黄浦区人民检察院入驻办公。

市民可微信预约参观

黄浦区人民检察院副检察长刘晶说，选择保留这两处百年建筑并修旧如旧，不仅仅是为了保护文物，也是为了纪念一段红色的历史。“史料记载，陈独秀曾经因为支持进步言论、出版左翼书籍，两次被巡捕房关押在警务处的监狱里，最后罚款了事。刘晓等共产党员和主张建立抗日民族统一战线的‘七君子’都在监狱里有过英勇的表现。”而建筑结构对称、色调深重庄严的会审公廨旧址，也见证了百年诉讼制度的演变，象征着司法的庄重严谨，延续了法律文脉。

黄浦区人民检察院检察长贺卫表示：“选择在‘文化和自然遗产日’ 当天举办这次检察机关专题开放活动，是希望唤醒大家的红色记忆，让公众进一步了解检察机关的工作。”

据悉，这两幢楼6月9日开放的参观名额为600人，参观者可通过黄浦文化云微信公众号预约参观，携带身份证入场。现场也会开放部分参观名额，凭身份证入场。当日参观时间为9:00-11:00、13:00-15:00。黄浦区检察院将派出法治文化讲解小组，与志愿者一同为参观者提供免费讲解服务。