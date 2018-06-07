2号线增购A型车 绿灯侠配黑匣子

晨报记者钟晖报道 上海轨交各线中客流最高的“大哥大”2号线，正在增添“新鲜血液”，已经增购了8节编组的A 型车列车，且第一辆新车已监造完毕。新车安装了黑匣子。相比传统数据记录仪，新车黑匣子模块防护等级较高。新车车头灯及车身有2号线标志色绿色装饰，配置、外观、内饰大致与1号线新车“钢铁侠”一致，有网友为之取名“绿灯侠”。

据上海地铁介绍，新车的车厢内，摄像头采用隐藏式设计； 客室端部采用玻璃镜面设计，同时配备变频热泵空调，增设有LED乘客信息显示器。为让司机有更好的操作环境，室内配置有木纹操作台，独立变频空调、脚暖等。同时，新车的安全性也有提升，其地板防火隔断性能较为优异，一旦有“祝融”，能够满足45分钟内地板结构的完整性和隔热性，为火灾发生后乘客疏散赢得时间。列车安装的黑匣子，模块达到IP68防护等级，比传统的数据记录仪提高了档次。