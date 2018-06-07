上海全市开展蚊虫防控行动

晨报记者潘文报道 昨日下午，2018年中国国际进口博览会病媒生物防制保障工作暨2018年夏季爱国卫生蚊虫防控专项行动动员大会召开。会上，市疾控中心、市爱卫会办公室部署了进口博览会病媒生物防制保障和夏季爱国卫生工作，组建“上海市病媒生物防制应急处置预备队”，储备病媒防制应急处置资源，辅助做好进博会以及各区、街镇对突发病媒侵害事件的快速处置。

会上，市疾控中心、市爱卫会办公室部署了进口博览会病媒生物防制保障和夏季爱国卫生工作，确保不发生病媒生物侵害，将病媒生物危害和媒介生物性传染病突发与流行的危险性降至最低，为进博会保障打好基础。

此外，今年夏季上海将开展以“清洁家园，灭蚊防病”为主题的夏季爱国卫生蚊虫防控专项行动。按照市爱卫会要求，6月至10月，全市将每月中旬定为全市统一灭蚊活动周，具体时间为6月11日-17日，7月16日-22日，8月13日-19日，9月10日-16日，10月15日-21日。工作重点是在全市各类居民社区、单位院落、公园绿地、拆建工地、民防设施、雨水井、集水井和其他蚊虫易孳生环境及蚊虫高密度区域开展集中控制。