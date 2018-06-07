复旦大学人类精子库正式对外试运营并发出招募令-捐精补助超5000元，但要先过心理关

晨报记者 陈里予

上海又有一个人类精子库了！昨天，复旦大学人类精子库正式对外试运营，同时发出志愿者招募令，面向社会公开招募首批志愿者（具体条件见右侧文字）。记者了解到，完成全部捐精流程，共计10次将可获得总计5000元以上捐献补助。而在捐精前，捐精志愿者需要通过30分钟心理评估等面谈。

值得一提的是，复旦大学人类精子库成为全国首家以基因组筛查来指导优生优育的人类精子库，基因层面的筛查能够更高质量地把控住精子的“内在健康”，最大限度地防止重大疾病相关基因变异通过精子向后代传递。

捐精前心理评估30分钟

昨天，记者在肇周路413号上的复旦大学人类精子库看到，这里已经“整装待发”。复旦大学遗传工程国家重点实验室副主任、复旦大学人类精子库负责人张锋教授介绍，复旦大学人类精子库目前存储能力为4万份左右，今后还将逐步扩容。

记者了解到，和其他精子库不同，复旦大学人类精子库会对所有捐精志愿者在第一次捐精前进行心理健康评估，同时对志愿者的性格、人格、社交能力、大脑思维能力等心理特性和行为进行评估，并给出量化的评价，精确筛查供精志愿者是否在精神疾病、心理健康等方面存在问题，从而降低心理和精神疾病通过遗传向子代传递的可能。

“一些心理疾病和精神疾病都存在着遗传风险。”拥有美国和加拿大心理咨询证书的精子库专职心理咨询师王霄介绍，拿抑郁症来说，存在通过生育遗传给下一代的风险，但是抑郁症患者在平时基本和常人无异，只有通过专业量表，以及心理咨询师与其当面互动交流，才能判断是否患有抑郁症病情。

大规模开展基因位点筛查

这本应是一个幸福的三口之家，却在孩子5岁那年戛然而止——自闭症！一纸诊断击碎了陈沛（化名）夫妇所有的希望。为了给儿子治疗，他们几乎跑遍了全国各大医院，心力交瘁。一晃到了儿子10岁，当陈沛夫妻终于下定决心，想再要一个孩子时，却在医院检查中发现，由于男方年龄较大，精子质量极差，自然怀孕的可能性几乎为0，医生建议他们用供精的方式进行辅助生殖。然而，在对国内多家人类精子库进行了解后，夫妻两人仍无法打消心中的疑虑，怎样确保精子的质量？如何证明供精者的心理健康？其实，在他们心底最深处的害怕，是万一再生一个自闭症孩子，该怎么办？

这样的担忧并非空穴来风，由于目前评判精子健康的标准主要依赖精子的数目、活力和形态等常规指标，因此即使是合格的供精标本，仍会出现一定比例的流产率和出生缺陷率。

目前对供精者精子的遗传分析仍停留在染色体检测层面，并没有全面开展在国外已经普及的常见遗传病基因突变筛查。复旦大学人类精子库将致力于基因层面的突破，在人类目前公认的两万多个基因位点中，基于基因组学技术，大规模开展对捐精志愿者精子中致病基因位点的筛查。

此外，利用人类表型组分析策略，以期发现精子健康评估新指标和新的“内在健康表型”，将精子质量评价标准从“外观健康”提升到“内在健康”的层面。这一被称为“精子健康表型分析”的创新任务对接的是上海市全球科创中心重要内容之一的“国际人类表型组计划”，该项目由复旦大学牵头，获得上海市级重大专项的资助。

复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑坦言：“作为上海市第二家人类精子库，它更重要的意义在于，我们不仅关注精子的形态，而且会进一步从微观的基因层面和比较宏观的心理学层面关注精子健康，从而更好地保障男性生殖和人类的健康繁衍。”

●常见问题

1、为什么我精液不合格？会影响生育吗？

答：对于志愿者的精子检查我们检测主要采用国际规范的计算机精子分析系统进行全面分析，结合男科检查的报告分析，具有一定的权威性。

即使结果不合格，也并不意味着生育问题，请大家不用担心。因为精子库对志愿者的要求是高于正常男性精子标准，优中选优。

2、我需要参加几次精液采集才算完成？

答：体检初筛完成后合格者，开始正式捐献，捐献次数为最高10次后终止，每次捐献日期自定，每次需间隔至少3-5天。初筛半年后需进行血液复查一次。

招募令

●招募条件

①无家族遗传病、色弱、无乙肝等传染疾病，身体健康，无明显脱发，身高165cm 及以上，无明显超重。

②必须是中国公民，具有爱心，遵纪守法，携带二代身份证原件以及学历证书原件；③法定成年男性；④未来至少一年在上海居住；

⑤未参加过其他精子库捐献。

注：一旦在其他精子库捐献过，以及正在捐献的志愿者，请不要报名，否则将承担个人法律风险。

●捐精流程

①登记后完成申请表；

②专门的心理咨询专家面谈；

③接受体格检测、初次采集、精液检测；

④临床男科检查、传染性疾病检查；

⑤各项指标达标者，进入正式捐献流程，3-5天间隔来精子库采集一次，不超过10次；

⑥半年后进行HIV复查。