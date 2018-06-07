日本民宿新政6月15日实施-暑期去日本订了民宿 当心被强制取消订单

晨报记者 李晓明

暑期是旅游旺季，很多去日本的游客喜欢预订当地的民宿。记者获悉，从6月15日起，日本民宿新政将正式开始实施，届时各大民宿销售平台将下架所有不合法民宿。对于提前预订暑期日本民宿的消费者来说，很多人担心自己预订的民宿因不合法被强制取消。

新政：

所有民宿必须获审批

近年来，日本民宿业高速发展。尤其是越来越多的中国游客涌入，物美价廉、极富当地特色的民宿受到中国游客的青睐，爱彼迎（airbnb）、途家等国内外各类预订平台的发展，也为游客提供了预订便利。然而，在高速发展的同时，大量无证民宿涌入，也带来弊端。

为了加强民宿管理，日本出台了《住宿宿泊事业法》，该政策经过近一年的试运行后，将于今年6月15日正式执行。

政策要求，所有经营民宿的民宿主必须在6月14日之前向所属的都道府县知事申请并获得合法经营审批，不进行申报或是不能通过审批的民宿一律视为“黑民宿”。

新政还要求民宿主加入卫生及安全确保措施、外国人入住指示、应对投诉机制等。对于民宿的经营时间做出相应要求，一般情况下民宿在一年的营业天数上限为180天，在京都、东京部分规定地区要求的经营上限仅为90天。在不同的区域，对民宿经营的时间也有不同的限定，如大田区周一到周五禁止经营民宿等。

同时，日本民宿新法的实施，不仅要求房东经营的民宿合法，对预订平台也会进行一系列的资质审核，双重合法化，消费者将成为新法最大的受益者。

记者获悉，日本观光厅在6月1日已经发布了紧急通知，要求各大平台按照新政要求进行全面整改。

预订平台：

正根据新法进行整改

新政实施迫在眉睫，而很多游客都是提前好几个月订好民宿。如果在各平台预订了未通过审批的民宿，该怎么办？

对此，途家网海外业务负责人唐亚杰向记者表示，自去年开始，途家就一直在关注和学习日本的民宿新政，提前准备了各种应对措施。在日本开拓房源时，并没有完全放开房源自主上线，而是设置了严格的房源审核制度，对于申请登录住宿获取资质的类别，获取时间，实际获取的编号都会进行严格的登记和检查，一部分的审核原则实际上是符合日本民宿新法思路的。同时，从6月8日起，途家已经陆续在其网站展示合法房源所获得的ID号码； 到6月13日，途家将全面完成合法房源的标注与不合法房源的下线工作。

对于游客已经预订了6月15日之后日本民宿，可能存在的下架处理，途家表示，主要分两种情况处理。因为商户申请合法资质需要一定的时间，对于6月15日前下线，但是在入住之前拿到了合法编号的民宿，可以按照原单安排入住。但是对于不可能申请到编号的非法民宿，他们会按照日本观光厅的相关要求进行处理，同时保证用户的权益不受损失。

爱彼迎接受记者采访时表示，根据日本观光厅的指示，他们与仍未获得备案号码的房东进行了沟通，告知他们需要获取备案号码后才能接受新的预订，也通知了房东暂时下线这些房源。

目前，爱彼迎的房东们正在积极申请备案号码，平台方也会在这个过程中为他们提供协助。对于游客已经预订的民宿遭遇下架该如何处理？爱彼迎表示，如果民宿在规定时间内未能取得许可，平台便会取消旅客6月15日或之后的预约，平台也将帮助房东处理即将发生的预订。

未来：

正规民宿都需显示牌照

民宿业内资深人士张志杰告诉记者，新法实施后，合法日本民宿与非法的将很好区分。所有通过审批的合法民宿，将会获得一张政府颁发的牌照，上面会有数字编号，在6月15日以后，所有预订网站上的日本民宿，都需要显示出这样的牌照，没有牌照的将会强制下架。

不过，张志杰也坦言，由于时间比较紧迫，肯定会有一部分民宿来不及获得审批。数据显示，目前日本持有执照的民宿约2万家，而日本所有住宿平台上的房源约合10万套。审批牌照速度还远远跟不上市场需求。

业内认为，新法鼓励民宿标准化经营以保证客人的安全，卫生和良好的住宿体验。这一系列规定，将直接导致一部分原本处于灰色地带的民宿主退出经营领域。