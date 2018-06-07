每月花1900元上下班，他觉得值了-住在昆山上海上班，双城通勤让他降低很多生活成本 “长三角上班族”越来越壮大

晨报记者 张 立

随着长三角一体化发展，不少上海上班族选择在江苏昆山居住，并乘坐高铁上下班，王传就是其中之一，每天早上搭乘8：25的高铁从昆山出发，18分钟后便到达虹桥，再搭乘25分钟的地铁，早上9点多，王传便可以安稳坐在办公室内。

记者了解到，每天在长三角城市之间穿梭，已经成为很多职场人的日常，交通的变革拉近了上海与各座城市的距离，铁路部门也为这些“长三角上班族”提供了更多的便利措施，一幕幕“双城生活”正在上海这座城市上演。

路程：

18分钟就到了上海

90后的王传毕业后选择在上海的一家互联网企业工作，由于家住在昆山，王传一开始选择在上海租房。“但是租了两年以后发现，我完全可以每天来回。”王传告诉记者，在上海，租房成本很大，而昆山与上海的距离实际上并不远，“坐高铁来回，高铁上的时间只需要18分钟。”王传说道。

半年前，王传便开始了每天来往于上海、昆山之间：在前一天晚上买好第二天早上的车票，到了第二天早上7：45准时出门，8：25坐上开往上海的高铁，虽然早上从昆山前往上海的乘客并不在少数，但是由于列车班次较多，大多数时候，王传总能买到自己心仪时间的车次，“偶尔周一的时候，8：25的车票会比较难买到，但是买后一班也不会耽误上班。”王传说道。18分钟的车程对王传而言，不过就是刷一下手机的时间，“有时候闭目养养神，一睁眼，很快就到了”。

9点不到，高铁便到达了上海虹桥站，在虹桥站内换乘地铁，9点多王传便可以到公司。“我们公司规定的上班时间是10点，每天到了公司还可以安心吃个早饭再上班。”王传说道。

成本：

每月至少省下1600元

王传给记者算了一笔账，每月在昆山和上海之间来回，在路程上花费大约在1900元左右，而在每天来回的生活之前，王传在上海租房每个月就需要花费3500元。“这笔账算一算就清楚了。”王传告诉记者，每天来回听上去好像很辛苦，但是实际上，昆山和上海的距离并不远，“而且除了开销减少之外，住在家里始终比住在外面更加舒服。”王传说道。

王传主要从事互联网产品设计的工作，“我这个行业，加班是常态，不加班的日子比较少。”但即便是加班，大部分时候，到了晚上8：45，王传也会坐上从上海前往昆山的列车，“如果实在是加班得太晚，就在公司过一晚上。”几乎每天晚上10点左右，王传踏进家门，购买第二天的车票后，也算是正式结束了一天的工作生活。王传告诉记者，白天在外打工，晚上总会希望能够回到自己家，“而且在家休息会更加自在舒服一些。”但是王传承认，这样的双城生活在时间上的确有了更大的消耗，“但是相比时间成本，还是喜欢住得舒服一些”。

感受：“一路上都是熟面孔”

王传告诉记者，虽然一路上可以讲话的同伴并不多，“但是这来来回回，一路上都是熟面孔。”

随着长三角的一体化，许多和王传一样的上班族都选择将高铁当作最常用的出行工具，从而满足自己在长三角城市之间打拼的心愿。无锡人曹怡定居苏州，两年前，她也开启了“苏州—上海”的“双城生活”。每天早上8:10，曹怡离开家赶往苏州园区站；8:28，坐上“复兴号”高铁；8:58，抵达上海站，换乘地铁；9:35，走进位于曹家渡的办公室，开始一天工作。家住浙江嘉善的小朱在上海闵行工作，工作一年多以来，常常是从家里出发，坐10多分钟的公交到达嘉善南高铁站，再从嘉善南高铁站坐20多分钟的高铁到达虹桥火车站，最后再从虹桥火车站坐10多分钟的公交到达自己的公司。虽是跨省工作，但仔细算来，上下班耗费在路程上的时间也不过一小时左右，这样的时间同许多居住在上海的地铁通勤上班族相差并不多。

记者在采访中获悉，“双城生活”对这些“长三角上班族”而言的确有着难以言表的辛苦，但是相比在上海租房，这样的生活方式节省了太多开销，生活品质也有了大大的提升。而这一切，都得益于长三角高铁带来的便捷。

●服务信息

铁路为“长三角上班族”提供更多服务

现在的中国高铁版图上，长三角是运营里程最长、线路最密集的地区。有了高铁，从上海出发，1小时内可达无锡、常州、杭州；2小时内可达镇江、南京、金华、宁波……

7月1日起，长三角铁路计划增开旅客列车61对（其中直通27对、管内34对），客运运力创历史新高。除了运力的增加之外，铁路部门推出的中铁银通卡也为不少“长三角上班族”提供了购票上的便利性，上海铁路局在实施银通卡乘车的高铁列车上预留一定数量的二等座位，同时，对沿线各站采取每趟高铁列车设定刷卡总量上限进行控制，截至目前，有48个车站可刷卡乘车。

据了解，截至目前，沪宁高铁、沪杭高铁、京沪高铁、合蚌高铁、沪昆高铁、宁杭高铁、杭甬高铁、合福高铁、杭深客专、宁安客专、金温客专、衢九客专等12条高铁的沿线车站，以及合肥站已开通持二代居民身份证过闸进出站服务。旅客通过12306互联网购票后无须取票，可直接在上述高铁车站刷二代居民身份证进出站。